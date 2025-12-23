El podcast ‘Canal Cultura‘ gana un Premio Municipia

El podcast Canal Cultura de Calatorao ha sido reconocido en los Premios Municipia 2025 de la Diputación Provincial de Zaragoza en la categoría Buenas prácticas en políticas culturales y de protección del patrimonio. El premio conlleva una dotación económica de 5.000 euros.

La puesta en marcha de un podcast en Calatorao tiene como objetivo dar a conocer la realización de actividades dentro del municipio por sus propios protagonistas, dar voz a proyectos de la localidad, y también a logros alcanzados por vecinos contando siempre con la participación ciudadana directa que genera estos programas.

La idea es continuar ofreciendo este contenido mensual en la que los protagonistas son los propios vecinos o gente muy cercana al pueblo. Los objetivos de un podcast rural se centran en empoderar a la comunidad, preservar su patrimonio inmaterial y dinamizar la vida local a través de un formato moderno y accesible.

Canal Cultura, una iniciativa pionera en Calatorao y en la Comarca de Valdejalón, busca crear un espacio interactivo y accesible que sirva como altavoz para la comunidad, permitiendo que los propios vecinos sean los narradores de las actividades, proyectos y éxitos que definen la vida del municipio.

Aunque la iniciativa parte de la Concejalía de Cultura, Victoria Casas asegura que sin los vecinos de Calatorao que se prestan a participar no se podría llevar a cabo.

Nuevo programa

En el programa 10 del Canal Cultura, Sheila Dito, Iván Villuendas y Beni Benitez se ponen frente a los micros para reivindicar el tiro de barra y bola, deportes tradicionales aragoneses, para que estos no caigan en el olvido con el paso del tiempo. Cuentan sus experiencias en los torneos ya asentados en Calatorao, como el tiro de barra Félix Serrano y el tiro de bola Julio Cubero, pero también otras experiencias enriquecedoras fuera, incluso en Europa. Conoceremos escuchándolos cómo llegaron a ser tiradores, y su preocupación por mantener vivos deportes tradicionales que cada vez cuentan con menos personas que los practiquen.

Para escucharlo escanea el código QR y no te pierdas el resto de programas en: https://www.calatorao.es/podcast-canal-cultura/ RRSS @ayuntamientocalatorao y App. ¡También en Spotify!