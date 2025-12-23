El Prau muestra la riqueza micológica en imágenes

La segunda edición de la exposición fotográfica micológica organizada por la Asociación El Prau se clausuró el pasado 6 de diciembre con la asistencia del doctor José de Uña, experto fotógrafo y micólogo, cuyas imágenes constituyeron la muestra. Además, ofreció una charla en la que explicó el origen de las fotografías expuestas y las características de los hongos reflejados. Su sabiduría y anécdotas despertaron el interés de todos los asistentes. Tras finalizar, el propio José de Uña hizo entrega de los premios del primer concurso fotográfico convocado por la asociación con motivo de la exposición. Y para finalizar, se ofreció un vino español a los presentes.