Renovar el DNI ya es mucho más fácil

La Policía Nacional pondrá en marcha próximamente el servicio Vidoc.

La Policía Nacional pondrá en marcha próximamente el servicio Vidoc. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Épila

Tras la solicitud previa realizada por el Ayuntamiento de Épila, la Policía Nacional pondrá en marcha próximamente el servicio Vidoc, una furgoneta móvil de documentación que acerca la administración a los vecinos y vecinas. A través de este servicio se pueden llevar a cabo varios servicios tales como la expedición y renovación del DNI y del pasaporte, o la activación del certificado digital.

Hay que tener en cuenta que el mínimo de personas interesadas para que el servicio se desplace a Épila es 40.

Las personas interesadas pueden inscribirse en las oficinas municipales en horario de 9.00 a 14.00 horas.

