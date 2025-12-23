Rhiana Bocanegra gana el concurso de postales

Este año el dibujo ganador del concurso de postales navideñas del CEIP Domingo Jiménez Beltrán ha sido el realizado por Rhiana Bocanegra, alumna de sexto de Primaria.

Como ya es tradición, el Ayuntamiento de Calatorao ha elegido este dibujo como imagen de su postal institucional para felicitar la Navidad. El dibujo está inspirado en la temática del 25º aniversario del centro educativo, celebrado durante este año.

Desde el ayuntamiento felicitan a Rhiana por su magnífico trabajo y reconocen la colaboración del CEIP Domingo Jiménez Beltrán. Con la imagen de Rhiana junto a su dibujo y la postal, el ayuntamiento desea a todos y todas una Feliz Navidad y un próspero año 2026, lleno de alegría y buenos momentos.