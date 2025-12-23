Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo AragónComprobar Lotería de NavidadCasademont ZaragozaPSOE AragónSubvención Real ZaragozaSucesos Zaragoza
instagramlinkedin

CEIP DOMINGO JIMÉNEZ BELTRÁN

Rhiana Bocanegra gana el concurso de postales

El dibujo celebra el 25º aniversario del centro.

El dibujo celebra el 25º aniversario del centro. / SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

CALATORAO

Este año el dibujo ganador del concurso de postales navideñas del CEIP Domingo Jiménez Beltrán ha sido el realizado por Rhiana Bocanegra, alumna de sexto de Primaria.

Como ya es tradición, el Ayuntamiento de Calatorao ha elegido este dibujo como imagen de su postal institucional para felicitar la Navidad. El dibujo está inspirado en la temática del 25º aniversario del centro educativo, celebrado durante este año.

Desde el ayuntamiento felicitan a Rhiana por su magnífico trabajo y reconocen la colaboración del CEIP Domingo Jiménez Beltrán. Con la imagen de Rhiana junto a su dibujo y la postal, el ayuntamiento desea a todos y todas una Feliz Navidad y un próspero año 2026, lleno de alegría y buenos momentos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents