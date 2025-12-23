Ricla da la bienvenida a estas fiestas con música

La Banda Municipal de Ricla Santa María Magdalena celebró el sábado 13 de diciembre su tradicional concierto de Navidad en el salón de la pista. Como siempre, no cabía un alfiler, con numeroso público expectante para ver qué novedades y sorpresas les daba la banda este año, y desde luego que no defraudaron.

No faltaron canciones de los Village People, Al Bano y Romina Power, pasodobles y, cómo no, los típicos villancicos.

Valeriano, director de la banda, no faltó tampoco a la tradición de sacar a cantar a los concejales del ayuntamiento presentes que pudieron demostrar una leve mejoría con respecto al año anterior, pero muy leve.

Aunque el gran protagonista fue el público asistente que no paró de acompañar todas las canciones con palmas y cantando los estribillos de las pegadizas canciones que componían el repertorio.

Los más jóvenes de la banda dieron inicio al concierto cantando un villancico, muy bien ataviados con sus jerseys navideños y sus complementos en forma de cuernos de renos, que hizo las delicias de todos los presentes, en especial de sus familias y amigos.

Además, ayudaron a repartir las tradicionales pastas, acompañadas de champán para los adultos, finalizando así el concierto y otra tarde para el recuerdo.