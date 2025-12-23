CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA BANDA MUNICIPAL
Ricla da la bienvenida a estas fiestas con música
La Crónica de Valdejalón
La Banda Municipal de Ricla Santa María Magdalena celebró el sábado 13 de diciembre su tradicional concierto de Navidad en el salón de la pista. Como siempre, no cabía un alfiler, con numeroso público expectante para ver qué novedades y sorpresas les daba la banda este año, y desde luego que no defraudaron.
No faltaron canciones de los Village People, Al Bano y Romina Power, pasodobles y, cómo no, los típicos villancicos.
Valeriano, director de la banda, no faltó tampoco a la tradición de sacar a cantar a los concejales del ayuntamiento presentes que pudieron demostrar una leve mejoría con respecto al año anterior, pero muy leve.
Aunque el gran protagonista fue el público asistente que no paró de acompañar todas las canciones con palmas y cantando los estribillos de las pegadizas canciones que componían el repertorio.
Los más jóvenes de la banda dieron inicio al concierto cantando un villancico, muy bien ataviados con sus jerseys navideños y sus complementos en forma de cuernos de renos, que hizo las delicias de todos los presentes, en especial de sus familias y amigos.
Además, ayudaron a repartir las tradicionales pastas, acompañadas de champán para los adultos, finalizando así el concierto y otra tarde para el recuerdo.
- El Real Zaragoza le comunica a Andrada que no contempla su salida en enero
- El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: 'Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h
- Aragón se alía con los quintos premios: la Lotería de Navidad 2025 reparte más de 14 millones de euros en varios puntos de la comunidad
- La Guardia Civil busca a un montañero de casi 70 años desaparecido en El Moncayo
- Lotería de Navidad 2025 en Aragón, en directo | Comienza el sorteo
- La FIMA 2026 refuerza su perfil tecnológico y confirma la vuelta de un gigante del los tractores
- El Real Zaragoza deja de ser colista y no podrá contar con Insua tras el parón
- El ayuntamiento tumba una subvención de 700.000 euros al Real Zaragoza que podría afectar a su límite salarial