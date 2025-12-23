NUEVA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO
RurAlma despierta la autoestima del mundo rural y teje redes de colaboración
La Crónica de Valdejalón
Los pueblos cuentan con un potencial latente que genera redes y construye un ecosistema rural activo y sostenible. Con el objetivo de desarrollar todo ese potencial nace RurAlma, una nueva entidad social sin ánimo de lucro impulsada por la pasión y la experiencia de Marta Gimeno y Helena Gómez, dos profesionales con una larga trayectoria en la gestión pública municipal y comarcal.
«En RurAlma creemos que los territorios rurales tienen alma, y nuestro propósito es despertarl a, conectarla y fortalecerla», afirman. «Nuestro objetivo es que las comunidades sean protagonistas de su propio desarrollo. Somos agentes de cambio comprometidas a impulsar la autonomía, frenar la despoblación y elevar la autoestima de nuestros pueblos», añaden.
Compromiso y experiencia
RurAlma es una entidad que acompaña a comarcas, ayuntamientos, asociaciones y organizaciones sociales que quieren impulsar cambios reales en el medio rural. Lo hace con una mirada muy práctica, pero también poniendo el foco en lo emocional: escucha, entiende qué necesita cada territorio y ofrece soluciones adaptadas para que los proyectos salgan adelante y tengan sentido para la gente que vive allí.
Su trabajo parte de un compromiso claro con la inclusión y los derechos humanos. RurAlma defiende que todas las personas deben tener las mismas oportunidades, sin discriminación, y por eso apoya iniciativas que favorecen la igualdad, la diversidad y la participación, incluyendo el respaldo al colectivo LGTBQ+ y la integración de personas con distintas capacidades. También busca frenar la despoblación, reforzando las fortalezas de los pueblos y ayudando a crear condiciones que faciliten el arraigo y el retorno. En esa línea, impulsa proyectos donde las personas mayores tienen un papel importante y donde se fomenta la relación entre generaciones.
Además, RurAlma trabaja para fortalecer el tejido social y cultural en los municipios. Promueve la igualdad entre hombres y mujeres, entiende el diálogo intercultural como una riqueza y apuesta por reducir la brecha cultural en el medio rural, con propuestas que acerquen la educación, la cultura y los derechos de la infancia a todos los rincones. A la vez, incorpora la sostenibilidad y el bienestar como base de cada proyecto, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y dando importancia a la educación emocional, la salud mental, los hábitos de vida saludables, el deporte inclusivo y una alimentación equilibrada. Todo ello se apoya en una idea central: crear «ecosistemas de transformación», es decir, redes vivas y colaborativas entre pueblos y entidades, trabajando de la mano de administraciones y organismos para que el impacto sea mayor y llegue más lejos.
¿De qué se encarga?
En su día a día, RurAlma ayuda a planificar y gestionar iniciativas locales para que sean viables, buscando recursos y apoyando la obtención de financiación cuando es necesario. También diseña programas culturales y de participación que conectan con la identidad del territorio. Otra parte de su labor es el impulso al emprendimiento con «alma rural» y la cooperación entre municipios, porque muchas veces los proyectos crecen más y funcionan mejor cuando se hacen en red. Asimismo, desarrolla acciones de sensibilización y conciencia social para promover la igualdad, la justicia y la solidaridad, combatiendo cualquier forma de discriminación. Y cuida especialmente la comunicación: trabaja la imagen y el diseño para que los pueblos y sus iniciativas se presenten de forma atractiva, profesional y coherente.
Igualdad y derechos humanos
Su compromiso con la igualdad y los derechos humanos se traduce en acciones concretas de sensibilización. RurAlma colabora por causas solidarias como la Casa de Palestina, la Dana de Valencia; en jornadas reivindicativas y mantiene relación con Afaaem, participando en actos de memoria democrática como el homenaje a los hermanos Del Val Algarate, en Alpartir. En materia de igualdad de género, desarrolla actividades de prevención de la violencia machista como Tejiendo Igualdad, Jugamos en Igualdad o el Espacio Violeta, y su experiencia le ha llevado a organizar la Jornada de la Mujer Rural para la DPZ y a diseñar el cartel de la Marcha de Valdejalón del 8M para la Comarca de Valdejalón. Además, impulsan proyectos que cuidan el medio ambiente y fomentan el turismo.
Llamamiento a la acción
Marta y Helena invitan a descubrir su trabajo, entendiendo la entidad como una ventana abierta a la colaboración. RurAlma se posiciona como el socio estratégico que combina compromiso, creatividad y experiencia para que el mundo rural no solo sobreviva, sino que florezca y sea un espacio de oportunidades y vida digna. Si buscas una entidad que trabaje con el corazón, RurAlma es tu mejor aliada.
Una trayectoria de impacto real en el territorio
Aunque su constitución formal es reciente, RurAlma ya ha puesto en marcha iniciativas con impacto en el territorio. Ha participado, por ejemplo, en la organización de las Jornadas Pedagógicas de Alpartir y en el diseño de la campaña de la Feria de la Cereza, mostrando su capacidad para unir educación, cultura y promoción local.
En convivencia y diversidad, destaca su proyecto ‘Espacio Arcoíris’, un entorno festivo, educativo e inclusivo pensado para todas las edades que ya recorre municipios de la Comarca de Valdejalón.
También ha impulsado propuestas comunitarias como el ‘Festival de Invierno’, con el que transforma pabellones municipales en lugares de encuentro intergeneracional a través del juego y la diversión.
