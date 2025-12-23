RurAlma despierta la autoestima del mundo rural y teje redes de colaboración

Los pueblos cuentan con un potencial latente que genera redes y construye un ecosistema rural activo y sostenible. Con el objetivo de desarrollar todo ese potencial nace RurAlma, una nueva entidad social sin ánimo de lucro impulsada por la pasión y la experiencia de Marta Gimeno y Helena Gómez, dos profesionales con una larga trayectoria en la gestión pública municipal y comarcal.

«En RurAlma creemos que los territorios rurales tienen alma, y nuestro propósito es despertarl a, conectarla y fortalecerla», afirman. «Nuestro objetivo es que las comunidades sean protagonistas de su propio desarrollo. Somos agentes de cambio comprometidas a impulsar la autonomía, frenar la despoblación y elevar la autoestima de nuestros pueblos», añaden.

Compromiso y experiencia

RurAlma es una entidad que acompaña a comarcas, ayuntamientos, asociaciones y organizaciones sociales que quieren impulsar cambios reales en el medio rural. Lo hace con una mirada muy práctica, pero también poniendo el foco en lo emocional: escucha, entiende qué necesita cada territorio y ofrece soluciones adaptadas para que los proyectos salgan adelante y tengan sentido para la gente que vive allí.

Su trabajo parte de un compromiso claro con la inclusión y los derechos humanos. RurAlma defiende que todas las personas deben tener las mismas oportunidades, sin discriminación, y por eso apoya iniciativas que favorecen la igualdad, la diversidad y la participación, incluyendo el respaldo al colectivo LGTBQ+ y la integración de personas con distintas capacidades. También busca frenar la despoblación, reforzando las fortalezas de los pueblos y ayudando a crear condiciones que faciliten el arraigo y el retorno. En esa línea, impulsa proyectos donde las personas mayores tienen un papel importante y donde se fomenta la relación entre generaciones.

Además, RurAlma trabaja para fortalecer el tejido social y cultural en los municipios. Promueve la igualdad entre hombres y mujeres, entiende el diálogo intercultural como una riqueza y apuesta por reducir la brecha cultural en el medio rural, con propuestas que acerquen la educación, la cultura y los derechos de la infancia a todos los rincones. A la vez, incorpora la sostenibilidad y el bienestar como base de cada proyecto, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y dando importancia a la educación emocional, la salud mental, los hábitos de vida saludables, el deporte inclusivo y una alimentación equilibrada. Todo ello se apoya en una idea central: crear «ecosistemas de transformación», es decir, redes vivas y colaborativas entre pueblos y entidades, trabajando de la mano de administraciones y organismos para que el impacto sea mayor y llegue más lejos.

¿De qué se encarga?

En su día a día, RurAlma ayuda a planificar y gestionar iniciativas locales para que sean viables, buscando recursos y apoyando la obtención de financiación cuando es necesario. También diseña programas culturales y de participación que conectan con la identidad del territorio. Otra parte de su labor es el impulso al emprendimiento con «alma rural» y la cooperación entre municipios, porque muchas veces los proyectos crecen más y funcionan mejor cuando se hacen en red. Asimismo, desarrolla acciones de sensibilización y conciencia social para promover la igualdad, la justicia y la solidaridad, combatiendo cualquier forma de discriminación. Y cuida especialmente la comunicación: trabaja la imagen y el diseño para que los pueblos y sus iniciativas se presenten de forma atractiva, profesional y coherente.

Igualdad y derechos humanos

Su compromiso con la igualdad y los derechos humanos se traduce en acciones concretas de sensibilización. RurAlma colabora por causas solidarias como la Casa de Palestina, la Dana de Valencia; en jornadas reivindicativas y mantiene relación con Afaaem, participando en actos de memoria democrática como el homenaje a los hermanos Del Val Algarate, en Alpartir. En materia de igualdad de género, desarrolla actividades de prevención de la violencia machista como Tejiendo Igualdad, Jugamos en Igualdad o el Espacio Violeta, y su experiencia le ha llevado a organizar la Jornada de la Mujer Rural para la DPZ y a diseñar el cartel de la Marcha de Valdejalón del 8M para la Comarca de Valdejalón. Además, impulsan proyectos que cuidan el medio ambiente y fomentan el turismo.

Llamamiento a la acción

Marta y Helena invitan a descubrir su trabajo, entendiendo la entidad como una ventana abierta a la colaboración. RurAlma se posiciona como el socio estratégico que combina compromiso, creatividad y experiencia para que el mundo rural no solo sobreviva, sino que florezca y sea un espacio de oportunidades y vida digna. Si buscas una entidad que trabaje con el corazón, RurAlma es tu mejor aliada.