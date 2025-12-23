LA ALMUNIA
Salesianos celebra el premio nacional de creación literaria
La Crónica de Valdejalón
El talento literario de la Comarca vuelve a ponerse en valor gracias a Ismael Abad Arbués, alumno de 2º de Bachillerato en Salesianos Laviaga-Castillo de La Almunia, que ha sido reconocido con el primer premio nacional de creación literaria en los Encuentros de Creación Joven 2025, convocados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. El jurado ha destacado la originalidad, la calidad expresiva y la madurez narrativa de su obra, situando el trabajo de Ismael como el mejor entre decenas de propuestas procedentes de centros educativos de toda España. El acto de entrega de premios tuvo lugar en Madrid, y contó con la presencia de su profesor y tutor del trabajo, Javier Baena Luengo, quien puso en valor el esfuerzo constante del alumno y su capacidad para convertir las palabras en emoción: «Este premio no solo reconoce un buen texto, sino una forma de mirar la vida con sensibilidad, espíritu crítico y mucha imaginación». Desde el centro se celebra este logro como ejemplo inspirador para todos los jóvenes de la comarca que encuentran en la escritura una forma de expresión y crecimiento personal.
- El Real Zaragoza le comunica a Andrada que no contempla su salida en enero
- El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: 'Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h
- Aragón se alía con los quintos premios: la Lotería de Navidad 2025 reparte más de 14 millones de euros en varios puntos de la comunidad
- La Guardia Civil busca a un montañero de casi 70 años desaparecido en El Moncayo
- Lotería de Navidad 2025 en Aragón, en directo | Comienza el sorteo
- La FIMA 2026 refuerza su perfil tecnológico y confirma la vuelta de un gigante del los tractores
- El Real Zaragoza deja de ser colista y no podrá contar con Insua tras el parón
- El ayuntamiento tumba una subvención de 700.000 euros al Real Zaragoza que podría afectar a su límite salarial