LA ALMUNIA

Salesianos celebra el premio nacional de creación literaria

Ismael Abad Arbués, alumno de 2º de Bachillerato.

Ismael Abad Arbués, alumno de 2º de Bachillerato.

La Crónica de Valdejalón

La Almunia

El talento literario de la Comarca vuelve a ponerse en valor gracias a Ismael Abad Arbués, alumno de 2º de Bachillerato en Salesianos Laviaga-Castillo de La Almunia, que ha sido reconocido con el primer premio nacional de creación literaria en los Encuentros de Creación Joven 2025, convocados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. El jurado ha destacado la originalidad, la calidad expresiva y la madurez narrativa de su obra, situando el trabajo de Ismael como el mejor entre decenas de propuestas procedentes de centros educativos de toda España. El acto de entrega de premios tuvo lugar en Madrid, y contó con la presencia de su profesor y tutor del trabajo, Javier Baena Luengo, quien puso en valor el esfuerzo constante del alumno y su capacidad para convertir las palabras en emoción: «Este premio no solo reconoce un buen texto, sino una forma de mirar la vida con sensibilidad, espíritu crítico y mucha imaginación». Desde el centro se celebra este logro como ejemplo inspirador para todos los jóvenes de la comarca que encuentran en la escritura una forma de expresión y crecimiento personal.

