Salillas enciende la Navidad con un acto entrañable

Salillas de Jalón celebró el sábado 6 de diciembre el tradicional encendido de las luces navideñas, un acto que reunió a numerosos vecinos en un ambiente festivo y familiar.

Tras el esperado encendido, el ayuntamiento de la localidad ofreció un delicioso chocolate caliente para todos los asistentes, un gesto que contribuyó a crear un espacio de convivencia y encuentro entre vecinos de todas las edades.

El evento sirvió para dar el pistoletazo de salida a las actividades navideñas en la localidad, y reforzar el espíritu de comunidad en una fecha tan señalada.