PUNTO DE ENCUENTRO
Salillas enciende la Navidad con un acto entrañable
La Crónica de Valdejalón
Salillas de Jalón
Salillas de Jalón celebró el sábado 6 de diciembre el tradicional encendido de las luces navideñas, un acto que reunió a numerosos vecinos en un ambiente festivo y familiar.
Tras el esperado encendido, el ayuntamiento de la localidad ofreció un delicioso chocolate caliente para todos los asistentes, un gesto que contribuyó a crear un espacio de convivencia y encuentro entre vecinos de todas las edades.
El evento sirvió para dar el pistoletazo de salida a las actividades navideñas en la localidad, y reforzar el espíritu de comunidad en una fecha tan señalada.
- El Real Zaragoza le comunica a Andrada que no contempla su salida en enero
- El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: 'Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h
- Aragón se alía con los quintos premios: la Lotería de Navidad 2025 reparte más de 14 millones de euros en varios puntos de la comunidad
- La Guardia Civil busca a un montañero de casi 70 años desaparecido en El Moncayo
- Lotería de Navidad 2025 en Aragón, en directo | Comienza el sorteo
- La FIMA 2026 refuerza su perfil tecnológico y confirma la vuelta de un gigante del los tractores
- El Real Zaragoza deja de ser colista y no podrá contar con Insua tras el parón
- El ayuntamiento tumba una subvención de 700.000 euros al Real Zaragoza que podría afectar a su límite salarial