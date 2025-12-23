Una tradición con buena gastronomía y mejor ambiente

La Asociación de Jubilados y Pensionistas Santa Pantaria de La Almunia de Doña Godina celebró el pasado domingo 14 de diciembre la tradicional comida de Navidad, una cita marcada en rojo en el calendario de la entidad.

Un grupo amateur de La Almunia amenizó la sobremesa. / SERVICIO ESPECIAL

El acto contó con la asistencia de 250 miembros de la asociación, además de la presencia del presidente de la Comarca de Valdejalón, el alcalde de La Almunia y la concejal de Bienestar Social, en una jornada de encuentro y cercanía.

Durante la celebración, se sortearon regalos donados por el comercio local y, tras la comida, un grupo amateur amenizó la sobremesa con canciones y melodías de siempre, de esas que se tararean casi sin darse cuenta y que despiertan recuerdos compartidos. Después, hubo sesión de baile con gran animación y participación, entre risas, brindis y pasos bien medidos, que se prolongó hasta las 20.00 horas en el centro de jubilados, donde la Navidad empezó, un año más, con calor de hogar.