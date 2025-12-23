ACTOS CON MOTIVO DEL 25N
Valdejalón insiste en la prevención y dice basta a la violencia de género
La Crónica de Valdejalón
Los municipios que integran la Comarca de Valdejalón, como cada año, se unieron el 25 de noviembre para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una jornada marcada por la reflexión, la sensibilización y el compromiso colectivo.
El acto central estuvo protagonizado por la lectura del manifiesto institucional con el lema Si estás cansado de oírlo, nosotras de vivirlo, en el que se destacó la importancia de seguir avanzando en la erradicación de cualquier forma de violencia de género. A esta actividad se sumó la propuesta comunitaria Globos contra la violencia de género, en la que vecinos y entidades locales participaron de manera activa como símbolo de rechazo a la violencia y apoyo a las víctimas.
Además, a lo largo de los meses de noviembre y diciembre se han desarrollado diversos talleres de sensibilización en los distintos municipios de la comarca.
Estas actividades, dirigidas tanto a jóvenes como a población adulta, han registrado una alta participación, reflejando el firme compromiso de la ciudadanía y de las instituciones locales en la lucha contra la violencia machista.
Desde la Comarca de Valdejalón se ha subrayado la importancia de mantener durante todo el año el trabajo de prevención, concienciación y apoyo a las víctimas, animando a la población a seguir implicándose en todas las iniciativas que fomenten relaciones igualitarias y libres de cualquier tipo de violencia.
