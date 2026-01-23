Adispaz celebra su unión en el encuentro anual

El encuentro anual de Adispaz reunió el 23 de diciembre alrededor de un centenar de personas, entre familias, profesionales y colaboradores, para celebrar la llegada de la Navidad y despedir el 2025.

En esta jornada tanto personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, familiares y profesionales que forman parte de Adispaz comparten una jornada lúdica junto con representantes del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, Comarca de Valdejalón, Parroquia de Nuestra Señora de La Asunción, entidades bancarias y las empresas colaboradoras Cosanse y Arcoelectrónica, así como voluntarios que prestan su labor desinteresada en dicha asociación a lo largo del año.

Se trata de una jornada en la cuál se comparte y se muestra a los asistentes todo lo llevado a cabo durante todo el año, se celebra la llegada de la Navidad y se ponen en valor todos los objetivos conseguidos y los propósitos para el próximo año.

Junto con la asamblea anual de socios, esta celebración es una fecha señalada en el calendario para todos los asociados. Es importante que el movimiento de familias de las personas con discapacidad intelectual esté unido y arropado tanto por la junta directiva de la entidad como los profesionales y colaboradores.

Este año, para amenizar la celebración se contó con un grupo de amigos que ya han visitado las instalaciones de Adispaz en alguna otra ocasión y que quisieron compartir este día con todos ellos. Este grupo está compuesto por Jesús, Carlos, Alejandro, Luis y Nicolás, que tocaron con sus guitarras y cantaron villancicos.

Implicación, colaboración y participación

Esta jornada, junto con el resto de actividades que realiza la asociación durante el año es fundamental para mantener a sus miembros unidos. «Si queremos garantizar su continuidad, debemos además implicarnos, aportar, colaborar y participar activamente tanto en la asociación como en el entorno. Nadie mejor que nosotros conoce nuestros intereses y prioridades», explica Beatriz Soria, Trabajadora Social y responsable del área de Familias de la entidad.

Desde sus inicios, en Adispaz ha sido fundamental la unión de personas (familias, personas con discapacidad, voluntarios, etc.) cuyo objetivo común es la plena inclusión y calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de las propias familias.