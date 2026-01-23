Saltar al contenido principalSaltar al pie de página


CONVIVENCIA Y MAGIA EN NAVIDAD

Almonacid de la Sierra rinde homenaje a los mayores

Almonacid de la Sierra celebró el 28 de diciembre el tradicional homenaje a sus mayores.

Almonacid de la Sierra celebró el 28 de diciembre el tradicional homenaje a sus mayores. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Almonacid de la Sierra

Como lleva haciendo desde hace ya medio siglo, Almonacid de la Sierra celebró el 28 de diciembre el tradicional homenaje a sus mayores. Esta edición, la 51, volvió a llenar el salón Algairén donde los jóvenes de la localidad se encargaron de preparar la comida y las actividades que mantuvieron a los asistentes disfrutando de un día inigualable.

El AMPA Sierra de Algairén organizó un taller navideño.

El AMPA Sierra de Algairén organizó un taller navideño. / SERVICIO ESPECIAL

Además, la Comisión de Cultura aportó un poquito más de magia a las fiestas con el mago murciano Miguel y su espectáculo Navidad con magia. Una tarde de ilusionismo y humor que entretuvo a niños y padres participando en los trucos

Tuvo lugar el espectáculo ‘Navidad con magia’.

Tuvo lugar el espectáculo ‘Navidad con magia’. / SERVICIO ESPECIAL

También desde el AMPA Sierra de Algairén se contribuyó a animar las fiestas escolares con un taller navideño especialmente diseñado para los pequeños. Con la colaboración de padres y madres, los niños pudieron crear un par de objetos decorativos y participar en juegos grupales.

TEMAS

