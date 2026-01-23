La Almunia honra a San Sebastián a pesar de la suspensión de actos

La Almunia de Doña Godina cerró sus fiestas menores en honor a San Sebastián con gran participación y un final anticipado. El grueso del programa se desarrolló con normalidad pero la jornada del patrón, el 20 de enero, se vio marcada por la suspensión de los últimos actos tras la declaración de luto nacional por el trágico accidente ferroviario de Adamuz. La Comisión de Festejos ya trabaja para reagendar los actos cancelados en próximas fechas de este mismo año.

Las celebraciones comenzaron el viernes 16 de enero con el tradicional disparo del «güete» y el reparto de patatas asadas en el ayuntamiento, iniciando cuatro días de actividades pensadas para todos los públicos. Durante el fin de semana, la III Comida Popular reunió a más de 700 comensales y estuvo acompañada por la música de la orquesta La Fania, que también animó la verbena nocturna. Entre los actos más destacados volvió a brillar la gala solidaria Lluvia de Estrellas, versión almuniense, que llenó el pabellón multiusos de la localidad con más de 2.000 asistentes, en una cita que recaudó fondos para causas sociales y asociaciones locales. Decenas de vecinos se subieron al escenario para imitar a artistas y grupos reconocidos como Melody, Xuxa, Fito y Fitipaldis o Ixo Rai!, consolidando este evento como uno de los más emotivos y participativos de las fiestas.

Teatro, toros y deporte

La programación cultural incluyó la representación teatral Memorias de trapo, dentro del programa Platea del Ministerio de Cultura, y la entrega de premios del Rally Fotográfico que cuenta con la comparsa de Gigantes y Cabezudos Antiguos municipal. Los festejos taurinos, otro de los pilares del programa festivo, se celebraron el sábado y el domingo con distintas sueltas y sesiones de reses por recorrido urbano, atrayendo a numerosos vecinos de la comarca.

Además, el deporte tuvo su espacio con la 39ª edición del Cross de San Sebastián, última prueba puntuable de la Copa Aragón, que congregó a más de 600 atletas en las instalaciones polideportivas municipales el domingo 11, consolidando el prestigio de esta cita en el calendario autonómico.

Sin embargo, la jornada del martes, día del patrón, se vio empañada por la cancelación de la última sesión de vaquillas, el monólogo de Jordi Merca Yo fui a la EGB y la traca fin de fiestas, debido al luto nacional decretado por el Gobierno de España como forma de respeto a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en el término municipal de la localidad andaluza de Adamuz.