AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS EN RICLA
El alumnado de Historia de Aragón emociona con su obra de teatro
La Crónica de Valdejalón
La obra de teatro titulada Luces y sombras del alma del castillo, del alumnado del grupo de Historia de Aragón del Aula de Educación de Adultos del Ayuntamiento de Ricla, logró emocionar a muchos riclanos. El salón de La Pista se llenó de un público expectante que disfrutó y aprendió sobre la historia de Aragón y de Ricla de forma divertida, pues ese era el objetivo.
Un curso y medio han necesitado los integrantes de Historia de Aragón para realizar un trabajo de valor incuestionable. No solo han interpretado la obra, sino que son los autores de la misma. Por tanto una obra inédita basada en la historia de un edificio emblemático para Ricla, su castillo. Edificio que el ayuntamiento está rehabilitando con un proyecto ambicioso.
Educación de Adultos ha querido colaborar con este proyecto, dedicando esta obra al devenir del castillo desde sus orígenes hasta nuestros días.
Los alumnos no solo son autores de la obra, sino también responsables del decorado, escenografía, vestuario y caracterización, iluminación y ambientación. Todo este trabajo es fruto del esfuerzo de muchas personas que con ilusión y dedicación desean hacer de nuestros pueblos lugares más amables y sugerentes.
Apoyo detrás del éxito
En esta labor educativa y transformadora siempre es necesario contar con los ayuntamientos, y el Ayuntamiento de Ricla ha estado detrás de este gran éxito, sobre todo con un soporte técnico en sonido que permitió que la audición fuera perfecta. «Un día en el que todos ganamos porque disfrutamos, compartimos, aprendimos y hoy nos sentimos pueblo más feliz», aseguran.
