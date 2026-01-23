Amazon saca del cajón su almacén de La Muela

Amazon ha decidido retomar el proyecto de su gran centro logístico en La Muela, una instalación que llevaba más de dos años en espera. La nave, ubicada en el polígono Centrovía, será finalmente acondicionada para entrar en funcionamiento este mismo año.

Así lo avanzó Heraldo de Aragón. El centro, con más de 36.000 metros cuadrados construidos, había quedado terminado y con licencia de actividad, pero nunca llegó a estrenarse. Amazon ha decidido ahora reconvertir el edificio, inicialmente concebido como planta de clasificación de paquetería, para integrarlo plenamente en su red logística, tras una nueva inversión destinada a equipamiento y tecnología.

El objetivo es poner en marcha la instalación a partir del mes de septiembre. Según la información avanzada, la nave contará con un elevado grado de automatización y funcionará como almacén de apoyo a otros centros ya operativos, dentro de una estructura más flexible y escalable.

La previsión es que en el plazo de tres años esté plenamente operativo y funcionando con cerca de 600 empleados.