Amigos del Maestro Monreal da sus primeros pasos

Ha nacido en Ricla una nueva asociación para poner en valor y que la gente tenga un fácil acceso a la vida y la obra de Genaro Monreal Lacosta: la Asociación Amigos del Maestro Monreal.

La organización en mayo de 2025 del homenaje al Maestro Monreal generó ya una idea inicial para que toda la labor de investigación y de documentación acerca de la obra del genial maestro no se quedará sólo en ese homenaje, sino que fuera un punto de partida para seguir dando a conocer a todo el mundo el resto de su obra.

Con José Luis Lafuente a la cabeza, un grupo de trabajo compuesto por personas relacionadas con el mundo de la cultura se puso a trabajar ya en el siguiente proyecto: un concierto de villancicos durante las Navidades y en un entorno inigualable como la iglesia de la Asunción de Ricla.

Ni el mal tiempo pudo con la celebración del festival navideño. Una iglesia abarrotada, incluso con gente de pie, pudo disfrutar de un extenso y variado programa. No faltaron los tradicionales villancicos, incluso desde el magnífico órgano de la iglesia, las jotas, la lírica, rondalla y voces Nertóbriga, e incluso la rumba se abrió paso con una adaptación de diferentes villancicos del Maestro Monreal, todos ellos interpretados por grupos y cantantes locales.

Aunque si bien todos los participantes estuvieron espectaculares, la actuación que más emocionó fue, sin duda, la de los chicos y chicas del coro del CPI Maestro Monreal de Ricla. Cerca de 40 alumnos del colegio interpretaron, de la mano de Laura, su profesora de Música, los temas La luz que luce en ti y Feliz Navidad, ambas acompañadas por la Agrupación Musical de Muel a la que agradecen su colaboración.

El público se lo pasó en grande, acompañando los villancicos y tocando palmas y, como broche final, todos los participantes y todos los presentes en la iglesia terminaron el festival interpretando la canción En Navidad, de la cantante Rosana.

Noticias relacionadas

Desde el ayuntamiento agradecen a todos los participantes y colaboradores su trabajo y esfuerzo que ha hecho posible la celebración de este festival que seguro quedará en el recuerdo de todos.