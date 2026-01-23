CONSULTORIO MÉDICO
El Ayuntamiento de Ricla renueva las camillas
La Crónica de Valdejalón
El Ayuntamiento de Ricla ha renovado las camillas de las diferentes salas del consultorio médico. Las anteriores eran las originales que se colocaron con la realización de la obra hace 15 años y que no contaban con sistemas de elevación hidráulica. La inversión, de algo más de 6.000 euros ha sido financiada con recursos propios del consistorio.
Con las nuevas camillas se va a facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios ya que podrán adaptarsu altura dependiendo de cada paciente y de cada caso particular. Con las anteriores, suponía un sobreesfuerzo tremendo para los médicos y enfermeros ya que tenían que subirlos hasta la altura de la camilla ellos mismos. Además, en caso de urgencia médica suponía un hándicap importante.
- Un apagón en el centro de Zaragoza obligará a cerrar siete restaurantes en hora punta: "Deja sin comida a cientos de personas"
- La aragonesa Lidia Ruba descarta regresar al Dakar: 'Después de esto, yo no quiero volver
- Los puntos calientes de la tractorada en Zaragoza: las calles y accesos más afectados este viernes
- Las negociaciones por Agada y Puric y todo lo que Txema Indias y el Real Zaragoza se juegan con sus fichajes
- La asistencia al Casademont Zaragoza-Valencia fue la sexta más alta de la historia de la Euroliga
- Una afectada por el cerrojazo de WiZink en Zaragoza: 'Me veo sin trabajo, con una hipoteca y una niña. Absolutamente desamparada
- El excapitán del Real Zaragoza que rescinde en China y será rival en Segunda
- Una masiva manifestación en Zaragoza cierra la huelga educativa: 'Va a la concertada dinero público de nuestros bolsillos