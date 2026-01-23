Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CONSULTORIO MÉDICO

El Ayuntamiento de Ricla renueva las camillas

Una de las camillas.

Una de las camillas. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Ricla

El Ayuntamiento de Ricla ha renovado las camillas de las diferentes salas del consultorio médico. Las anteriores eran las originales que se colocaron con la realización de la obra hace 15 años y que no contaban con sistemas de elevación hidráulica. La inversión, de algo más de 6.000 euros ha sido financiada con recursos propios del consistorio.

Con las nuevas camillas se va a facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios ya que podrán adaptarsu altura dependiendo de cada paciente y de cada caso particular. Con las anteriores, suponía un sobreesfuerzo tremendo para los médicos y enfermeros ya que tenían que subirlos hasta la altura de la camilla ellos mismos. Además, en caso de urgencia médica suponía un hándicap importante.

