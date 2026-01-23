CONCIERTO DE REYES EN ÉPILA
La banda de música regala una inolvidable tarde
La Crónica de Valdejalón
Épila disfrutó una tarde inolvidable, llena de emoción y música con el tradicional Concierto de Reyes. La Banda de Música de Épila ofreció un recorrido que abarcó desde los clásicos pasodobles hasta grandes bandas sonoras y villancicos emblemáticos, haciendo vibrar al público con cada interpretación.
Debut de la Chiquibanda
Uno de los momentos más especiales de la velada fue el esperado debut de la Chiquibanda, que puso de manifiesto el excelente nivel musical y la ilusión que atesoran sus jóvenes músicos sobre el escenario.
En la actuación destacó el gran trabajo realizado por los directores de ambas formaciones musicales, Mateo Giovani Adderi y Chema Salvador Luesma, así como el de todos los músicos que hicieron posible que esta tarde de Reyes fuera tan especial para todos los asistentes.
