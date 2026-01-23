CACHORROS BOXING CLUB
El boxeo vuelve a la arena del coso muelano con una gran velada
La Crónica de Valdejalón
La plaza de toros de La Muela acogió el 20 de diciembre una velada de boxeo que quedará para el recuerdo, al recuperar este deporte en el recinto 22 años después. El evento, organizado por el Cachorros Boxing Club, devolvió al municipio una jornada cargada de emoción y gran ambiente en las gradas.
El club local fue también protagonista sobre el ring, con la participación de cuatro de sus púgiles: Martín Merlano, Daniel Peón El Bala, Diego Lefter que firmó un excelente debut con victoria, y Theo Bastidas cerró la noche con una victoria gran ovación del público.
Una velada que confirmó el buen momento del boxeo local y el acierto organizativo del Cachorros Boxing Club.
Campeonato de España
Además, la Escuela Cachorros Boxing Club participó en el Campeonato de España de Schoolboys, Joven y Júnior con seis de sus deportistas, logrando un balance muy positivo de resultados: un campeón de España, un subcampeón, dos bronces y la Copa por Comunidades.
En categoría Junior, Odai Abdulrahman realizó un gran combate, mostrando un alto nivel competitivo y un excelente trabajo sobre el ring. En Cadete, Guillermo Lobera consiguió la medalla de bronce, al igual que Neftalí Millán, completando ambos una destaca actuación.
En Formas, Neftalí Millán se alzó con la medalla de plata y, junto a Ismael Ramírez, contribuyó de forma decisiva a la consecución de la Copa por Comunidades, logrando el primer puesto para la selección aragonesa.
David Reyes realizó un gran trabajo durante la competición, mientras que Nicolás Elola se proclamó campeón de España, logrando la medalla de oro.
Una participación que refleja el buen nivel deportivo y el trabajo formativo de la Escuela Cachorros Boxing Club en el panorama nacional
