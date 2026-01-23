El Brujo, El Reló, Yllana y Berna, en La Almunia

El Salón Blanco de La Almunia acoge un año más el Festival de Teatro Luis de los Ríos, que alcanza su sexta edición del 14 de febrero al 28 de marzo. El área de Cultura del ayuntamiento organiza esta cita, los sábados a las 20.00 horas, que anualmente suma más espectadores, con una programación de obras de gran calidad pensadas para el disfrute de los fanáticos del teatro.

El Brujo, El Reló, Yllana y Miguel Ángel Berna se subirán a las tablas del teatro municipal para deleitar al público con obras que tratan sobre humor, historia, danza e incluso una reflexión sobre la esencia del teatro y sus protagonistas. Durante los próximos días, el consistorio sacará a la venta las entradas individuales, así como los bonos que permiten asistir a todas las obras con una bonificación en el precio.

El festival arrancará su sexta edición el sábado 14 de febrero con la obra El viaje del monstruo fiero, interpretada por Rafael Álvarez El Brujo. Con música en directo, y una buena crítica, el espectáculo está incluido en el circuito de Platea del Ministerio de Cultura.

También está incluida en Platea la segunda obra programada, en este caso para el 28 de febrero, Las hermanas de Manolete de la compañía El Reló, una pieza de Alicia Montesquiu, integrante también del elenco, que aborda en clave de humor negro la historia de las mujeres que rodearon al célebre torero en la España de época franquista.

Sátira antibelicista y danza para cerrar

El sábado 14 de marzo será el turno de War Baby, una comedia en el inconfundible estilo de la compañía Yllana, reconocida por su humor visual y su crítica social.

El festival cerrará el 28 de marzo con La Rematadera, el espectáculo con el que Miguel Ángel Berna inicia su despedida de los escenarios aragoneses tras más de 40 años de trayectoria. La música original corre a cargo de Alberto Artigas, y el proyecto incluye un documental dirigido por Gaizka Urresti.