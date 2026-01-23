FESTIVAL DE TEATRO LUIS DE LOS RÍOS
El Brujo, El Reló, Yllana y Berna, en La Almunia
La Crónica de Valdejalón
El Salón Blanco de La Almunia acoge un año más el Festival de Teatro Luis de los Ríos, que alcanza su sexta edición del 14 de febrero al 28 de marzo. El área de Cultura del ayuntamiento organiza esta cita, los sábados a las 20.00 horas, que anualmente suma más espectadores, con una programación de obras de gran calidad pensadas para el disfrute de los fanáticos del teatro.
El Brujo, El Reló, Yllana y Miguel Ángel Berna se subirán a las tablas del teatro municipal para deleitar al público con obras que tratan sobre humor, historia, danza e incluso una reflexión sobre la esencia del teatro y sus protagonistas. Durante los próximos días, el consistorio sacará a la venta las entradas individuales, así como los bonos que permiten asistir a todas las obras con una bonificación en el precio.
El festival arrancará su sexta edición el sábado 14 de febrero con la obra El viaje del monstruo fiero, interpretada por Rafael Álvarez El Brujo. Con música en directo, y una buena crítica, el espectáculo está incluido en el circuito de Platea del Ministerio de Cultura.
También está incluida en Platea la segunda obra programada, en este caso para el 28 de febrero, Las hermanas de Manolete de la compañía El Reló, una pieza de Alicia Montesquiu, integrante también del elenco, que aborda en clave de humor negro la historia de las mujeres que rodearon al célebre torero en la España de época franquista.
Sátira antibelicista y danza para cerrar
El sábado 14 de marzo será el turno de War Baby, una comedia en el inconfundible estilo de la compañía Yllana, reconocida por su humor visual y su crítica social.
El festival cerrará el 28 de marzo con La Rematadera, el espectáculo con el que Miguel Ángel Berna inicia su despedida de los escenarios aragoneses tras más de 40 años de trayectoria. La música original corre a cargo de Alberto Artigas, y el proyecto incluye un documental dirigido por Gaizka Urresti.
Bonos para cultura a un mejor precio
Las entradas individuales podrán adquirirse en la web aragontickets.com y en la taquilla antes de cada función. Además, el Ayuntamiento de La Almunia pone a disposición del público los bonos con un precio aún más reducido. El bono general tiene un coste de 33,60 euros, y el de menores de 26 años y jubilados vale 26,72 euros. Estos podrán adquirirse online en la misma web que las entradas, y de forma presencial exclusivamente la tarde del miércoles 4 de febrero, de 18.00 a 20.00 horas.
- Un apagón en el centro de Zaragoza obligará a cerrar siete restaurantes en hora punta: "Deja sin comida a cientos de personas"
- La aragonesa Lidia Ruba descarta regresar al Dakar: 'Después de esto, yo no quiero volver
- Los puntos calientes de la tractorada en Zaragoza: las calles y accesos más afectados este viernes
- Las negociaciones por Agada y Puric y todo lo que Txema Indias y el Real Zaragoza se juegan con sus fichajes
- La asistencia al Casademont Zaragoza-Valencia fue la sexta más alta de la historia de la Euroliga
- Una afectada por el cerrojazo de WiZink en Zaragoza: 'Me veo sin trabajo, con una hipoteca y una niña. Absolutamente desamparada
- El excapitán del Real Zaragoza que rescinde en China y será rival en Segunda
- Una masiva manifestación en Zaragoza cierra la huelga educativa: 'Va a la concertada dinero público de nuestros bolsillos