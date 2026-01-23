SERÁ EL 7 DE FEBRERO
La Butrera organiza una marcha hasta Almonacid
La Crónica de Valdejalón
La Asociación La Butrera anima a todo el mundo a participar en su próxima marcha de invierno, que será el 7 de febrero a las 9 de la mañana. El recorrido se realizará por diversas sendas hasta Almonacid de la Sierra, con comida en el mesón, y luego una vuelta más corta de regreso a Alpartir, con un recorrido total de unos 18 kilómetros.
Para inscribirse hay que ponerse en contacto con Luis Berdejo en el 605890204 para poder reservar el restaurante a 16,5 euros para los no socios y 10 euros para los socios de La Butrera.
Por otra parte, la semana posterior a Reyes se retiró el Belén que estaba en la cueva del Tafugo.
Colaboración
Desde la asociación también quieren poner de manifiesto que después de la exhaustiva limpieza que se hizo en la carretera Alpartir-La Almunia, se siga tirando basura en los arcenes. Después de recoger más de 80 bolsas de basura grande, se está detectando que un mes después se están empezando a acumular más residuos en los bordes de la carretera por lo que quieren concienciar a todo el mundo que deje de tener estas conductas tan incívicas.
