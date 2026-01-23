INSTALACIONES
Calatorao cuenta con una nueva pista de tenis
La Crónica de Valdejalón
Calatorao
La nueva pista de tenis del complejo deportivo municipal de Calatorao ya está en marcha. A partir de la mitad de enero todo aquel que lo desee puede alquilar para hacer uso de la misma. Se puede alquilar de lunes a sábado en horario de la taquilla del pabellon municipal.
La construcción de la pista, financiada al cien por cien de su coste por la subvención de la Comarca de Valdejalón, ha sido realizada por la empresa especializada en construcción deportiva Obras, trazados y servicios SLU por un importe de 154.153€ en su totalidad.
