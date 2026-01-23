URBANISMO
La calle Nevería de La Muela estrena pavimento
La Crónica de Valdejalón
La Muela
El Ayuntamiento de La Muela está realizando las obras de pavimentación de la bocacalle de la calle Nevería. La actuación fue adjudicada a la empresa Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera SL, por importe de 26.899,99 euros.
Además, se está ultimando la memoria valorada para la adecuación de la zona ajardinada de la calle Don Quijote de La Mancha en la Urbanización Alto de La Muela Norte, esperando poder ejecutar las obras durante este año 2026.
Cámaras vigilancia
Por otra parte, el Ayuntamiento de La Muela ha recibido la autorización del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), para poder instalar 33 cámaras de vigilancia en la localidad.
