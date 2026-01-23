Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

URBANISMO

La calle Nevería de La Muela estrena pavimento

Los trabajos ascienden a cerca de 27.000 euros.

Los trabajos ascienden a cerca de 27.000 euros.

La Crónica de Valdejalón

La Muela

El Ayuntamiento de La Muela está realizando las obras de pavimentación de la bocacalle de la calle Nevería. La actuación fue adjudicada a la empresa Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera SL, por importe de 26.899,99 euros.

Además, se está ultimando la memoria valorada para la adecuación de la zona ajardinada de la calle Don Quijote de La Mancha en la Urbanización Alto de La Muela Norte, esperando poder ejecutar las obras durante este año 2026.

Cámaras vigilancia

Por otra parte, el Ayuntamiento de La Muela ha recibido la autorización del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), para poder instalar 33 cámaras de vigilancia en la localidad.

