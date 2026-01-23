Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tractorada ZaragozaRober GonzálezDatos AzcónAyuso discotecaPichi AlonsoDebate El Periódico
instagramlinkedin

ENCUENTRO LITERARIO Y TEATRALIZACIÓN

Clara Campoamor y el Conde de Aranda cobran vida en la biblioteca de Rueda de Jalón

Pedro J. López Correas presentó ‘Misterio en el Palacio del Conde de Aranda’.

Pedro J. López Correas presentó ‘Misterio en el Palacio del Conde de Aranda’. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Rueda de Jalón

La biblioteca de Rueda de Jalón acogió el viernes 26 de diciembre un encuentro literario y la presentación del libro del historiador Pedro J. Lopez Correas Misterio en el Palacio del Conde de Aranda. La recepción de los asistentes no pudo ser mejor ya que en la puerta de la biblioteca los recibía el mismísimo Conde de Aranda.

Campoamor, recreada. | SERVICIO ESPECIAL

Campoamor, recreada. / SERVICIO ESPECIAL

La presentación del acto estuvo a cargo del antropólogo y pedagogo Rafael Sánchez, que de una manera entrañable puso al descubierto parte de las virtudes de Pedro. Después le tocó el turno al autor, que ubicó a los asistentes en el contexto histórico en el que transcurre la novela y dejó a todos con unas ganas inmensas de leerla.

Cuentacuentos con Roberto Malo y María José Menal. | SERVICIO ESPECIAL

Cuentacuentos con Roberto Malo y María José Menal. / SERVICIO ESPECIAL

Cuentacuentos

Un día más tarde, también en la biblioteca, niños y mayores disfrutaron de un fabuloso cuentacuentos narrado por Roberto Malo y María José Menal. Las historias no tenían los mismos roles de los cuentos clásicos: la princesa no necesitaba a ningún príncipe para salvarse... Se trabajó, entre risas y diversión, la igualdad y los valores, e hicieron participar a todo el público en el espectáculo.

Noticias relacionadas

Y el 30 de diciembre, la biblioteca acogió la teatralización de Clara Campoamor. La abogada y política cobró vida para compartir su historia y su impacto en los derechos de las mujeres, especialmente en el voto femenino.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un apagón en el centro de Zaragoza obligará a cerrar siete restaurantes en hora punta: "Deja sin comida a cientos de personas"
  2. La aragonesa Lidia Ruba descarta regresar al Dakar: 'Después de esto, yo no quiero volver
  3. Los puntos calientes de la tractorada en Zaragoza: las calles y accesos más afectados este viernes
  4. Las negociaciones por Agada y Puric y todo lo que Txema Indias y el Real Zaragoza se juegan con sus fichajes
  5. La asistencia al Casademont Zaragoza-Valencia fue la sexta más alta de la historia de la Euroliga
  6. Una afectada por el cerrojazo de WiZink en Zaragoza: 'Me veo sin trabajo, con una hipoteca y una niña. Absolutamente desamparada
  7. El excapitán del Real Zaragoza que rescinde en China y será rival en Segunda
  8. Una masiva manifestación en Zaragoza cierra la huelga educativa: 'Va a la concertada dinero público de nuestros bolsillos

El tiempo en La Muela: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en La Muela: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Monzón: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Monzón: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

Amaia Salamanca y Eduardo Noriega promocionan Zaragoza en Fitur, la ciudad "donde todo sucede"

Amaia Salamanca y Eduardo Noriega promocionan Zaragoza en Fitur, la ciudad "donde todo sucede"

El tiempo en Monreal del Campo: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Monreal del Campo: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

Vídeo | Rober González se entrena por primera vez y Guti vuelve con normalidad

Vídeo | Rober González se entrena por primera vez y Guti vuelve con normalidad

El tiempo en María de Huerva: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en María de Huerva: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Mallén: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Mallén: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

Comienza el corte de la línea entre Zaragoza, Monzón y Lérida que afectará durante cuatro días: este es el plan alternativo de Renfe para viajar

Comienza el corte de la línea entre Zaragoza, Monzón y Lérida que afectará durante cuatro días: este es el plan alternativo de Renfe para viajar
Tracking Pixel Contents