Clara Campoamor y el Conde de Aranda cobran vida en la biblioteca de Rueda de Jalón

La biblioteca de Rueda de Jalón acogió el viernes 26 de diciembre un encuentro literario y la presentación del libro del historiador Pedro J. Lopez Correas Misterio en el Palacio del Conde de Aranda. La recepción de los asistentes no pudo ser mejor ya que en la puerta de la biblioteca los recibía el mismísimo Conde de Aranda.

Campoamor, recreada. / SERVICIO ESPECIAL

La presentación del acto estuvo a cargo del antropólogo y pedagogo Rafael Sánchez, que de una manera entrañable puso al descubierto parte de las virtudes de Pedro. Después le tocó el turno al autor, que ubicó a los asistentes en el contexto histórico en el que transcurre la novela y dejó a todos con unas ganas inmensas de leerla.

Cuentacuentos con Roberto Malo y María José Menal. / SERVICIO ESPECIAL

Cuentacuentos

Un día más tarde, también en la biblioteca, niños y mayores disfrutaron de un fabuloso cuentacuentos narrado por Roberto Malo y María José Menal. Las historias no tenían los mismos roles de los cuentos clásicos: la princesa no necesitaba a ningún príncipe para salvarse... Se trabajó, entre risas y diversión, la igualdad y los valores, e hicieron participar a todo el público en el espectáculo.

Y el 30 de diciembre, la biblioteca acogió la teatralización de Clara Campoamor. La abogada y política cobró vida para compartir su historia y su impacto en los derechos de las mujeres, especialmente en el voto femenino.