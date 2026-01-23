El club de ajedrez de Rueda de Jalón sigue creciendo

Dieciocho ajedrecistas del club de Rueda de Jalón se reunieron para jugar un interesante torneo en dos modalidades. José Antonio Roncal en adultos y Hugo Pérez en jóvenes fueron los ganadores. Desde el club destacan la progresiva incorporación de jóvenes que año tras año van asentando la afición en el pueblo. También agradecen el patrocinio del consistorio y la colaboración de bar La Herrería, que dejó el espacio para jugar y el ágape final.

Torneo de ajedrez. / SERVICIO ESPECIAL