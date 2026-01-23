CALENDARIO DE ACTIVIDADES
El Club de Montaña de La Almunia vuelve a lo grande
La Crónica de Valdejalón
El Club de Montaña La Almunia ha arrancado su calendario de actividades de 2026 con una excursión a uno de los puntos más emblemáticos de la Sierra de Vicor. El domingo 11 de enero, una veintena de montañeros procedentes de La Almunia, Arándiga, Zaragoza y Valencia se dieron cita para ascender al Pico del Rayo, la cima más alta de esta sierra, con sus 1.427 metros de altitud.
Bien preparados para las condiciones invernales, los montañeros iniciaron la ascensión entre pinares hasta alcanzar el collado de Marigil. Desde allí, el recorrido continuó por pista hasta enlazar con la Senda del Acebal, que condujo al grupo hasta el refugio del mismo nombre, donde hicieron su primer contacto con la nieve. La última parte del recorrido discurrió por la senda que parte tras el refugio y asciende directamente a la cima. Allí, la niebla, el frío y el viento dieron la bienvenida a los excursionistas, que, tras la foto de rigor, iniciaron el descenso.
Desde el Club de Montaña La Almunia ya se trabaja en la próxima salida, prevista para febrero, que recorrerá las sendas de la Sierra de la Nava Alta en Épila. Toda la información puede consultarse en su grupo de Facebook o su Instagram, , @clubmont.laalmunia.
