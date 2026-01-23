La Comarca de Valdejalón impulsa una plantación en Santa Cruz

Dentro del Área de Residuos Sólidos de la Comarca de Valdejalón, y con el fin de concienciar a grandes y pequeños de la necesidad de cuidar nuestro entorno, el pasado 3 de enero se llevó a cabo una plantación de carrascas en el municipio de Santa Cruz de Grío.

Los vecinos disfrutaron de esta jornada. / SERVICIO ESPECIAL

Según nos cuentan algunos de los vecinos que acudieron a la jornada, «había mucho plantero disponible y el terreno elegido estaba fenomenal para plantar, había buen tempero y además, evitaron el riego posterior porque por la tarde daban lluvias (y llovió) así que estuvo todo fenomenal».

Próxima cita

Tal y como indican de la Consejería de Residuos de Valdejalón, esta no ha sido una acción aislada y dentro de la misma campaña se realizará también próximamente una jornada de plantación en el municipio de Urrea de Jalón.