JORNADA DE CONCIENCIACIÓN
La Comarca de Valdejalón impulsa una plantación en Santa Cruz
La Crónica de Valdejalón
Dentro del Área de Residuos Sólidos de la Comarca de Valdejalón, y con el fin de concienciar a grandes y pequeños de la necesidad de cuidar nuestro entorno, el pasado 3 de enero se llevó a cabo una plantación de carrascas en el municipio de Santa Cruz de Grío.
Según nos cuentan algunos de los vecinos que acudieron a la jornada, «había mucho plantero disponible y el terreno elegido estaba fenomenal para plantar, había buen tempero y además, evitaron el riego posterior porque por la tarde daban lluvias (y llovió) así que estuvo todo fenomenal».
Próxima cita
Tal y como indican de la Consejería de Residuos de Valdejalón, esta no ha sido una acción aislada y dentro de la misma campaña se realizará también próximamente una jornada de plantación en el municipio de Urrea de Jalón.
