JORNADA DE CONCIENCIACIÓN

La Comarca de Valdejalón impulsa una plantación en Santa Cruz

El terreno estaba en condiciones óptimas.

El terreno estaba en condiciones óptimas. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Santa Cruz de Grío

Dentro del Área de Residuos Sólidos de la Comarca de Valdejalón, y con el fin de concienciar a grandes y pequeños de la necesidad de cuidar nuestro entorno, el pasado 3 de enero se llevó a cabo una plantación de carrascas en el municipio de Santa Cruz de Grío.

Los vecinos disfrutaron de esta jornada.

Los vecinos disfrutaron de esta jornada. / SERVICIO ESPECIAL

Según nos cuentan algunos de los vecinos que acudieron a la jornada, «había mucho plantero disponible y el terreno elegido estaba fenomenal para plantar, había buen tempero y además, evitaron el riego posterior porque por la tarde daban lluvias (y llovió) así que estuvo todo fenomenal».

Próxima cita

Tal y como indican de la Consejería de Residuos de Valdejalón, esta no ha sido una acción aislada y dentro de la misma campaña se realizará también próximamente una jornada de plantación en el municipio de Urrea de Jalón.

Así fue la detención en A Coruña Daniel Vázquez Patiño, uno de los fugitivos más buscados de España

Así fue la detención en A Coruña Daniel Vázquez Patiño, uno de los fugitivos más buscados de España

Las restricciones de tráfico empiezan a provocar el desabastecimiento en los supermercados

Las restricciones de tráfico empiezan a provocar el desabastecimiento en los supermercados

El tamaño del pene influye en la atracción femenina y en cómo los hombres evalúan a sus rivales, según un estudio

El tamaño del pene influye en la atracción femenina y en cómo los hombres evalúan a sus rivales, según un estudio

La popular discoteca de Zaragoza en la que Ayuso estará de 'vermuteo' este sábado: entrada, tapas y cerveza gratis

La popular discoteca de Zaragoza en la que Ayuso estará de 'vermuteo' este sábado: entrada, tapas y cerveza gratis

De Fable a Forza Horizon 6 pasando por lo nuevo de Tim Schafer, reunimos todos los anuncios del Xbox Developer Direct 2026

De Fable a Forza Horizon 6 pasando por lo nuevo de Tim Schafer, reunimos todos los anuncios del Xbox Developer Direct 2026

En imágenes | Los tractores vuelven a las calles de Zaragoza dos años después

En imágenes | Los tractores vuelven a las calles de Zaragoza dos años después
