TRABAJOS DE REPARACIÓN
La Comarca de Valdejalón pone a punto las cinco bibliotecas naturales
La Crónica de Valdejalón
Desde la Consejería de Turismo, a lo largo del pasado mes de diciembre, se han puesto a punto las cinco bibliotecas naturales que existen en la Comarca de Valdejalón.
En concreto, se han lijado, barnizado y eliminado las pinturas y grafitis que alguna de estas instalaciones tenía. Y, complementando a la reparación, se han repartido nuevamente los diferentes libros que la comarca tiene editados sobre naturaleza.
Desde la institución comarcal explican que todo aquel que desee hacer uso de las mismas, puede encontrarlas en Rodanas, Alpartir, Calatorao, Fontellas y Morata de Jalón, y pueden tomar prestado el libro y devolverlo una vez lo hayan leído.
Igualmente, desde la Consejería de Turismo se anima a todo aquel que desee a depositar libros en su interior para que puedan tener una segunda vida y ser leídos por otras personas.
