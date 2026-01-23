Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACTUACIONES EN PINSEQUE, URREA Y ÉPILA

La coral asiste en Navidad a su cita con los villancicos

La Coral Virgen de Rodanas de Épila realizó diversas actuaciones durante las navidades. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Épila

La Coral Virgen de Rodanas de Épila ofreció varias actuaciones durante las pasadas navidades. El 20 de diciembre asistieron a un encuentro de corales celebrado en el municipio de Pinseque donde los villancicos brillaron con las diferentes voces.

Además, el domingo 21 de diciembre se celebró el III Encuentro de Villancicos en Épila, donde fueron invitadas las corales de Villanueva de Gállego y Juan Briz de Cariñena. Desde la coral epilense agradecen a la concejal de Cultura, Sara Guerrero, todo el apoyo, y también al ayuntamiento toda su colaboración, así como al párroco Ariel Álvarez por poner la iglesia a disposición de la coral para realizar este encuentro.

Por último, el domingo 4 de enero, en la iglesia parroquial de Urrea de Jalón, se realizó un concierto navideño, donde se cantaron canciones variadas y villancicos, y en el que el director hizo cantar al público.

