La creatividad se pone de manifiesto en forma de velas

La Asociación de Mujeres Santa Quiteria de Salillas de Jalón celebró el 17 de enero un taller de elaboración de velas, una actividad que combinó creatividad, aprendizaje y convivencia.

La iniciativa contó con una buena acogida y se desarrolló en un ambiente distendido y participativo. Este taller se enmarca dentro del programa de iniciativas que la asociación impulsa con el objetivo de dinamizar la actividad de socias y vecinas.