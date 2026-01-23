ASOCIACIÓN DE MUJERES DE SALILLAS
La creatividad se pone de manifiesto en forma de velas
La Crónica de Valdejalón
Salillas de Jalón
La Asociación de Mujeres Santa Quiteria de Salillas de Jalón celebró el 17 de enero un taller de elaboración de velas, una actividad que combinó creatividad, aprendizaje y convivencia.
La iniciativa contó con una buena acogida y se desarrolló en un ambiente distendido y participativo. Este taller se enmarca dentro del programa de iniciativas que la asociación impulsa con el objetivo de dinamizar la actividad de socias y vecinas.
- Un apagón en el centro de Zaragoza obligará a cerrar siete restaurantes en hora punta: "Deja sin comida a cientos de personas"
- La aragonesa Lidia Ruba descarta regresar al Dakar: 'Después de esto, yo no quiero volver
- Los puntos calientes de la tractorada en Zaragoza: las calles y accesos más afectados este viernes
- Las negociaciones por Agada y Puric y todo lo que Txema Indias y el Real Zaragoza se juegan con sus fichajes
- La asistencia al Casademont Zaragoza-Valencia fue la sexta más alta de la historia de la Euroliga
- Una afectada por el cerrojazo de WiZink en Zaragoza: 'Me veo sin trabajo, con una hipoteca y una niña. Absolutamente desamparada
- El excapitán del Real Zaragoza que rescinde en China y será rival en Segunda
- Una masiva manifestación en Zaragoza cierra la huelga educativa: 'Va a la concertada dinero público de nuestros bolsillos