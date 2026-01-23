TORNEO CON 16 EQUIPOS Y MÁS DE 200 JUGADORES
Cristalería Jomar logra el triunfo en el Maratón de Fútbol Sala de Épila
La Crónica de Valdejalón
Épila
Un total de 16 equipos y más de 200 jugadores participaron del 2 al 4 de enero en la IV Maratón de Fútbol Sala Villa de Épila. El torneo fue un éxito con un graderío lleno durante las tres jornadas en el pabellón de deportes.
El equipo ganador fue Cristalería Jomar, que se impuso en la final a Black Barbero, mientras que el conjunto Team Tío Micky logró el tercer puesto. El equipo menos goleado fue Cristalería Jomar; el trofeo al máximo goleador del torneo, Carlos Almenara; el máximo goleador local, Luis Bretos; el equipo menos goleado local, Fleta y sus amigos; y el equipo más deportivo del torneo, Amra Aire Acondicionado.
