De los datos a la ‘fake news’ en una charla

La sede de la Universidad de la Experiencia de Épila acogerá el próximo 27 de enero, a las 17.00 horas, la conferencia titulada La necesaria alfabetización mediática estadística: de los datos a la fake news, impartida por Raquel Villacampa Gutiérrez, profesora del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Zaragoza.

La ponencia abordará la importancia de la alfabetización estadística como herramienta clave para interpretar correctamente la información que circula en los medios de comunicación y en las redes sociales. En un contexto marcado por la sobreabundancia de datos y la proliferación de noticias falsas, la conferencia analizará cómo el desconocimiento o la mala interpretación de la estadística puede contribuir a la desinformación.

La sesión está dirigida tanto a la comunidad universitaria como al público general interesado en el pensamiento crítico, la educación mediática y el papel de la estadística en la sociedad actual.