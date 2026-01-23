Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CATA EN LA BODEGA MUNICIPAL EN ALMONACID

Una degustación con vino y productos de toda la vida

El panadero Luis Ángel llevó a cabo una cata muy especial.

El panadero Luis Ángel llevó a cabo una cata muy especial. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Almonacid de la Sierra

El 3 de enero, el panadero Luis Ángel volvió a sorprender a sus vecinos de Almonacid de la Sierra con una cata especial.

Unas 80 personas, en la bodega municipal, degustaron dos vinos rancios, uno del año 1900 y otro de los años 60, una pajarilla elaborada tradicionalmente como se hacía en el pueblo y un moscatel. Todo ello fue acompañado de productos que se han comido toda la vida, como tostas de tomate con sardina rancia, embutidos, patés y ensaladas de tomate, olivas y anchoas.

