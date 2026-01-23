Cuando deporte, convivencia y solidaridad van de la mano

Lumpiaque celebró el 31 de diciembre la X Carrera Solidaria San Silvestre, una cita ya consolidada en el calendario deportivo y social del municipio. La prueba volvió a demostrar su carácter solidario, destinando todo el dinero recaudado a la Asociación de Prematuros de Aragón y a Estelar, entidades que desarrollan una importante labor social.

Entrega de la recaudación. / SERVICIO ESPECIAL

Esta edición fue especialmente significativa al alcanzarse un récord de participación, con un total de 303 personas inscritas, llegadas no solo de la localidad sino también de poblaciones vecinas. La organización ha destacado con orgullo cómo la San Silvestre se está convirtiendo en un auténtico punto de encuentro, donde deporte, convivencia y solidaridad van de la mano.

Más de 300 personas participaron en esta décima edición. / SERVICIO ESPEICIAL

Los participantes realizaron un recorrido de 5 km, prácticamente urbano, lo que permitió una gran presencia de público animando durante todo el trayecto, y contribuyó al ambiente festivo propio de esta cita de fin de año. Como colofón a la jornada, se celebró un almuerzo popular de migas con huevos fritos, que volvió a contar con el patrocinio de Cafetería Paco’s, el ayuntamiento y la colaboración en la dirección y organización de Rubén Pérez, junto con voluntarios que se esmeran para que se pueda degustar este rico almuerzo.

Noticias relacionadas

Desde la organización se ha valorado muy positivamente la respuesta del público y se ha reafirmado el compromiso de seguir impulsando esta carrera solidaria.