PRÓXIMAS PRUEBAS DEPORTIVAS EN ÉPILA
El duatlón escolar y la Subida a Rodanas serán en marzo
La Crónica de Valdejalón
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Épila, junto con el club de ÉpilaCorre, están trabajando en las pruebas deportivas de los próximos meses.
El domingo 1 de marzo se realizará el III Duatlón Escolar que tendrá lugar en el Santuario de Rodanas, enfocado a los atletas más jóvenes, desde los nacidos en 2019 a 2010. La prueba tendrá un primer tramo de carrera, seguido de otro de bicicleta y finalizar corriendo de nuevo.
El domingo 8 de marzo se celebrará la XLIII edición de la Subida a Rodanas, carrera que une la localidad de Épila con el Santuario de Rodanas. Al finalizar la prueba, los más pequeños también tendrán unas pruebas escolares en el santuario. Las inscripciones se realizan a través de la web www.subidarodanas.com
Tanto para la duatlón como para la Subida a Rodanas se irán comunicando más detalles a través de las redes sociales del Ayuntamiento y del club ÉpilaCorre.
