Épila promociona su Carnaval en Zaragoza

Las tradicionales mascarutas se desplazarán el sábado 7 de febrero a Zaragoza con el objetivo de promocionar el Carnaval de Épila, recientemente declarado Fiesta de Interés Turístico de Aragón. La iniciativa busca dar a conocer una de las celebraciones más emblemáticas de la localidad y reforzar su proyección cultural y turística en la comunidad.

La jornada en la capital aragonesa contará con diversas actividades promocionales, entre las que destaca una visita a la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), donde las mascarutas mostrarán de primera mano el valor histórico y etnográfico de esta tradición.

Para facilitar el desplazamiento hasta la capital, el Ayuntamiento de Épila ha puesto a disposición dos autobuses, permitiendo que los participantes puedan acudir de forma organizada al evento. Durante toda la promoción, las mascarutas lucirán el tradicional disfraz de carnaval, caracterizado por el popular taleguillo, uno de los elementos más representativos de esta fiesta.

Con esta acción, Épila da un paso más en la difusión de su particular Carnaval, una celebración única que combina tradición, participación popular y un fuerte arraigo cultural, consolidándose como una cita imprescindible dentro del calendario festivo aragonés.

Las mascarutas y sus taleguillos

Las mascarutas son uno de los elementos más tradicionales del Carnaval de Épila. Consiste en vestirse con los ropajes más cotidianos y simples, al mismo tiempo que la cara queda tapada con un “taleguillo” (tela con agujeros para los ojos y la boca). Con su cara tapada y su voz de pito, te resultará imposible adivinar quién se esconde tras el disfraz.

Murgas, desfile y Zaputero

Las murgas son «chirigotas con acento aragonés». El humor es el elemento que acompaña a todas las celebraciones, y las mascarutas y sus singulares voces salen a recitar coplas rimadas satirizando la vida local y política.

Los carnavales epilenses disponen también de tradiciones multitudinarias más actuales, como lo es su popular desfile de carnaval. Tras recorrer las calles de la localidad, animados por sus vecinos y visitantes, los grupos terminan con una actuación musical en la sala multiusos de Épila.

El Zaputero es uno de los principales protagonistas del Carnaval de Épila. Se trata de un muñeco hecho con un mono de trabajo y relleno de periódico, que es quemado el domingo de piñata. Con su quema, se dan por terminadas las fiestas y todos los «pecados» de los epilenses quedan absueltos.