CLUB PATÍN LA ALMUNIA
Festival de talento sobre ruedas
La Crónica de Valdejalón
La Almunia de Doña Godina se vistió de gala el domingo 21 de diciembre para celebrar el tradicional Festival de Navidad de Patinaje Artístico. El evento, organizado con éxito por el Club Patín La Almunia, transformó la pista en un escenario de Broadway, donde el talento y la ilusión de los patinadores locales fueron los grandes protagonistas.
El festival contó con la participación de más de 70 deportistas de todas las edades. Desde los más pequeños, que daban sus primeros pasos sobre ruedas con soltura, hasta los patinadores más veteranos, todos demostraron el gran trabajo técnico y artístico que el club ha venido desarrollando durante la temporada.
La temática de este año giró en torno a los grandes musicales, ofreciendo al público una cuidada puesta en escena a través de cinco coreografías grupales que emocionaron a los asistentes.
Participación y convivencia
El Club Patín La Almunia ha vuelto a demostrar que el patinaje no solo es un deporte de competición, sino una herramienta de unión y convivencia. Los aplausos del público, que llenó las instalaciones, premiaron el esfuerzo de los entrenadores y la dedicación de las familias que hacen posible que este club siga creciendo año tras año.
Un repertorio variado al estilo ‘Broadway’
• La Sirenita: La elegancia y fluidez de los patinadores recrearon la magia bajo el mar, cautivando especialmente a los más pequeños.
• Mamma Mia!: Una explosión de energía y color al ritmo de ABBA que puso a bailar a todo el público.
• El Cascanueces: Un toque de elegancia clásica y tradición navideña que destacó por la precisión de los movimientos.
• Cantando bajo la lluvia: Una coreografía llena de estilo y técnica que rindió homenaje a la era dorada de Hollywood.
• Grease: El broche de oro con mucho ritmo y actitud, transportando al público a los años 50.
