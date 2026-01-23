Una gran fiesta con más de 600 atletas en La Almunia

El Club Atletismo La Almunia, con la colaboración del ayuntamiento y Olimpo Atletismo, organizaron el 11 de enero el XXXIX Cross de San Sebastián que, desde 2010 se integra en la Copa Aragón. En esta edición la organización trabajó de forma insistente para que fuera Campeonato de Aragón individual, Campeonato de Aragón máster y Campeonato de Aragón escolar.

El cross de La Almunia dejó vistosas carreras entre los más jóvenes. / SERVICIO ESPECIAL

La participación superó las 600 personas, con un alto nivel de atletas, y durante toda la mañana hubo un abundante público en el circuito de las instalaciones deportivas, sobrepasando seguramente las más de 1.200 personas entre corredores y público a lo largo de la mañana.

El atleta local Sergio Latorre realizó una gran actuación pese a salir de una lesión. / SERVICIO ESPECIAL

En categoría femenina, la vencedora fue Raquel de Francisco, seguida de Paloma Aznar y Marta Ceperuelo.

La cita deportiva logró reunir a más de 1.200 personas, entre corredores y público. / SERVICIO ESPECIAL

Por su parte, la categoría masculina contó con un nivel internacional. Los keniatas Kelvin Kiptoo y Peter Kairuki impusieron su fuerte ritmo desde la primera vuelta, y el único que pudo aguantar fue el local Sergio Latorre, pese a venir de una leve lesión provocada en el anterior gran premio de cross. Estuvo con ellos hasta falta de algo menos de dos vueltas, donde los keniatas se jugaron el puesto, y Latorre fue atacado por el actual líder de la Copa Aragón, Luis Pastor.

En la carrera reina también tomó la salida Carlos Benedí, realizando un gran papel al no ser su distancia idónea, al estar preparando ahora de forma específica la maratón. En veteranos también participó el antiguo presidente del Club Atletismo La Almunia, Charli García.

Participación local

En total hubo más de 50 participantes locales, a los que hay que sumar los 26 atletas de la escuela del Club Atletismo La Almunia. Al ser la última prueba de la Copa Aragón de Cross, muchos atletas locales se estaban jugando la clasificación general final.

Leo Cajal ganó la carrera sub-12, en la que Sergio Palacios hizo un carrerón y estuvo a punto de subir al podio; Juan Cajal fue 11º, Ian Martínez, 14º; y Andrés Ruiz, 17º. También participó Jorge García Flores siendo 23º. Y en la misma categoría Carlota Martínez finalizó 6ª.

Por su parte, Carmen García Montesinos concluyó 2ª en sub-10; Valeria Aisa, 11ª; Zoe Fernández, 17ª; Selena Buhai, 21ª; y Sofía Gil Diez 23ª. En la misma categoría, Saúl Vilchez Poza finalizó la prueba en 4ª posición; Sergio Castillo, 7º; Martín Soria, 17º; Mateo Hernández, 18º; Marcos Train, 19º; Mario Sánchez, 22º; Bruno Montaner, 24º; Youssef Balhaj, 25º, Guillermo Diez, 26º; y Youssef El Moumene, 29º.

En categoría iniciación femenina, Alba Domenech fue 4ª; Paula Fernández, 8ª; Abril Borniquel, 9ª; y Ara Montaner, 12ª. En la misma categoría, Asir García fue 5º; Héctor Moreno, 11º; y Ramsés Sánchez, 12º.

En sub-14, Jorge Alegre fue 13º, y en sub-16, Lucas García fue 14º pese a una pequeña lesión, y Jorge García fue 19º. En la misma categoría, Inés Cubero hizo una gran carrera finalizando en 11ª posición.

Copa Aragón

En cuento a los resultados finales en la Copa Aragón, Leo Cajal terminó vencedor y líder indiscutible de la categoría sub-12, donde Sergio Palacios finalizó con un gran 5º puesto. Juan Cajal, Andrés Ruiz e Ian Martínez logrando una buena clasificación general plantando cara al mejor nivel actual. En categoría femenina, Carlota Martínez finalizó 6ª, estando sólida en todos los crosses de la Copa.

En categoría sub-10, Carmen García subió al podio de la general, siendo 3ª gracias a un impecable último cross. Saúl Vilchez finalizó también 3º en la clasificación general de la copa después de estar en todas las carreras en cabeza. Buenas actuaciones también de Martín Soria, Bruno Montaner y Andrés Gracia.

En categoría sub-16, Inés Cubero consiguió una progresión increíble respecto a la pasada temporada, y Lucas García junto a Jorge García estuvieron rozando siempre los prestigiosos top 10 en estas pruebas de tanto nivel. En sub-14, Jorge Alegre estuvo dando el callo en varios crosses, y Abdella El Mataoui consiguió terminar varias carreras entre los cinco primeros.

Noticias relacionadas

En definitiva, el club consiguió durante la Copa de Aragón cinco victorias, siete podios, 10 top 5 y 7 top 10, demostrando ser uno de los equipos a tener en cuenta en esta prueba autonómica.