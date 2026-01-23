Ilusión y diversión se dan la mano durante las navidades de Plasencia

Plasencia de Jalón celebró durante el mes de diciembre, unas jornadas de alegría e ilusión, tanto para niños como para adultos, con diferentes talleres y diversas actividades para el entrenamiento de los vecinos. Para el ayuntamiento son días importantes para la convivencia y también está la magia de la Navidad. Además del consistorio, también se implicó en estos días la Asociación Cultural Villa de Plasencia, que estuvo muy activa en la preparación de las jornadas.

El programa navideño comenzó el 6 de diciembre con un taller a cargo de la Asociación Villa de Plasencia). El domingo 7 hubo una chocolatada, y todos los participantes adornaron el pueblo dándole luz, color, y un ambiente festivo para estas fechas tan entrañables.

El viernes 26 se realizó un taller de centro de mesa. El sábado 27 hubo disco móvil polar y tarde con picoteo. El domingo 28 el taller fue de velas aromáticas. El lunes 29 se impartió una masterclass de salsa merengue a cargo de la Asociación Villa de Plasencia. El martes 30 se realizó un taller de globos de nieve.

El miércoles 31 se celebró un gran cotillón con discomóvil. El viernes 2 de enero hubo un taller de calcetín de Navidad. El sábado 3 se ofreció cine navideño. Y el domingo 4 se degustó el Roscón de Reyes con sorteos y bingo a cargo de la Asociación Villa de Plasencia. Estos días tan intensos, divertidos y agradables finalizaron el lunes 5 con la llegada de los Reyes Magos y una cena de brasas para todos los asistentes.

Noticias relacionadas

Desde la corporación municipal se agradece la colaboración de la asociación cultural, las comisiones, y un agradecimiento muy especial a todas las vecinas y vecinos que en estos días han estado ayudando incondicionalmente para preparar pabellones, cabalgatas, y participar para que todo estuviese apunto y fuese un éxito: «Gracias, sin gente como vosotros no sería posible. Si no participaseis, nosotros dejaríamos de tener el entusiasmo, las ganas e la ilusión. Sois el motor de querer trabajar más y mejor».