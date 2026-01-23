MASTERCLASS DE BOXEO EN LA MUELA
Javier Castillejo comparte su pasión por el boxeo
La Crónica de Valdejalón
La Muela
El Cachorros Boxing Club acogió recientemente una masterclass de boxeo impartida por Javi Castillejo, ex campeón del mundo y una de las grandes referencias del boxeo español. La actividad contó con la participación de numerosos alumnos de la Escuela de Boxeo Local de La Muela, que pudieron entrenar y aprender de la experiencia de un referente del ring.
Castillejo compartió conocimientos técnicos, correcciones prácticas y consejos fruto de su amplia trayectoria profesional, en una jornada intensa y muy participativa. Los asistentes valoraron especialmente la cercanía del campeón y la utilidad de los contenidos trabajados.
