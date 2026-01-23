Javier Castillejo comparte su pasión por el boxeo

El Cachorros Boxing Club acogió recientemente una masterclass de boxeo impartida por Javi Castillejo, ex campeón del mundo y una de las grandes referencias del boxeo español. La actividad contó con la participación de numerosos alumnos de la Escuela de Boxeo Local de La Muela, que pudieron entrenar y aprender de la experiencia de un referente del ring.

Castillejo compartió conocimientos técnicos, correcciones prácticas y consejos fruto de su amplia trayectoria profesional, en una jornada intensa y muy participativa. Los asistentes valoraron especialmente la cercanía del campeón y la utilidad de los contenidos trabajados.