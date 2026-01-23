DÍA DEL CLUB
El Lumpiaque FS estrecha lazos deportivos y sociales
La Crónica de Valdejalón
Lumpiaque vivió el 27 de diciembre una jornada muy especial con la celebración del Día del Club del Lumpiaque Fútbol Sala, una cita que volvió a demostrar la importancia del deporte y la convivencia en el municipio.
A lo largo del día se desarrollaron diversas actividades abiertas a todas las personas que quisieron participar, convirtiendo el evento en un encuentro representativo del deporte local.
Jugadores y jugadoras de todos los equipos del club se reunieron junto a familiares y, sobre todo, a una afición entregada de todas las edades, que no quiso perderse esta jornada festiva. Entre las actividades organizadas destacaron cabezudos, carretones y disco móvil a cargo de Eben DJ, que puso música y animación durante la tarde.
Además, los asistentes pudieron disfrutar de barra libre con sangría, cervezas y refrescos, así como de una merienda al inicio de la tarde y un buen picoteo caliente al finalizar la jornada, completando así un día pensado para compartir y disfrutar.
Fue una jornada llena de actividades, risas, fútbol y un ambiente familiar inmejorable. Iniciativas como esta reflejan que Lumpiaque FS es mucho más que un club, es una forma de vivir el deporte, una entidad que, año tras año, continúa creciendo y fortaleciendo los lazos entre el deporte y la vida social del municipio.
