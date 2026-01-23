Marta Borraz comparte su novela ‘Años de vida’ en Calatorao

No hace falta fijarse en las siete reimpresiones realizadas tras la primera edición de esta novela de Marta Borraz, para entender que estamos ante una gran novela, un retrato fiel y certero de las vivencias de su familia en la provincia de Huesca en el entorno tan brutal que generó la Guerra Civil. Bastó escuchar a la autora en el salón de actos Alfredo Longares para cercionarse de que está basada en un gran trabajo de documentación y estudio, de entrevistas personales, de visita a los lugares donde se gestó la historia y de una suerte de archivo documental y personal que encontró en su familia.

Marta Borraz, no quiso hacer spoiler, pero desentrañó alguna historia y datos de personajes que vehiculan la novela y algunos momentos que vivió para conseguir llevar a cabo este trabajo. Con las preguntas de Gloria Garcia del Club de Lectores y de personas del público, Marta fue detallando aspectos de la novela, lugares y personajes.

Dadas las características de la novela y su interés en reflejar lo más fielmente la realidad de lo ocurrido, en un momento del coloquio desveló que entregó la novela a una persona de 99 años que había sido testigo de lo que se relata y su respuesta fue contundente: «Así fue».

La presentación de su novela Años de vida concitó el interés de los miembros del Club de Lectores de Calatorao, de la Asociación de Mujeres Andaban y otros vecinos, que escucharon con interés las palabras de Marta. También asistió al acto el alcalde de Calatorao, David Felipe, y excusó su presencia la concejala de cultura Victoria Casas.

La emoción se desbordó al finalizar la presentación, cuando aparecieron en el salón componentes de la Rondalla Aires del Jalón, y acompañaron su despedida, con tres jotas cantadas, una de ellas compuestas especialmente para la ocasión.