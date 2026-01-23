INVERSIÓN DE 457.970 EUROS
Mejora integral de la calle Camino Estación de Épila
La Crónica de Valdejalón
El Ayuntamiento de Épila ha comenzado la renovación integral de servicios y pavimentación en la calle Camino Estación, una de las principales arterias del municipio, con una inversión total de 457.970,98 euros.
El proyecto contempla la renovación completa de las infraestructuras urbanas municipales, incluyendo las redes de abastecimiento y saneamiento, el alumbrado público, el soterramiento de las redes de baja tensión y telefonía, así como la pavimentación de aceras, aparcamientos y calzada. Además, se procederá a la tala y retirada de árboles de gran tamaño cuyas raíces han provocado un importante deterioro en las aceras actuales.
La calle Camino Estación se sitúa en la zona noroeste de la localidad y conecta la calle Arrabal con la rotonda de la carretera A-122. Actualmente presenta un notable estado de deterioro, tanto en aceras como en calzada, debido al envejecimiento de las infraestructuras, las fugas en las redes de servicios y la elevada intensidad de tráfico que soporta la vía.
El proyecto prevé renovar la red de abastecimiento mediante la instalación de nuevas tuberías y su conexión con las calles colindantes. En cuanto al alumbrado público, se renovará completamente la instalación, con nuevos báculos y canalizaciones y mejorando la eficiencia energética de la vía.
Con esta actuación, el Ayuntamiento de Épila persigue mejorar la seguridad, la accesibilidad y la calidad urbana de la calle Camino Estación, modernizando sus infraestructuras y ofreciendo una vía más cómoda y funcional tanto para peatones como para vehículos.
