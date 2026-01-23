Mesones cumple con su histórico tratado vecinal con Épila

Un año más, representantes del municipio de Mesones cumplieron con el histórico tratado por el que se abona el canon correspondiente al aprovechamiento de los pastos que disfrutan los ganados en el término municipal de Épila, concretamente en el paraje de Rodanas. Se trata de una tradición de origen anterior, que quedó actualizada y documentada en el año 1625, y que ha perdurado hasta la actualidad como ejemplo de respeto a los acuerdos históricos entre municipios.

En el contexto de los pleitos surgidos por los terrenos de la zona del Entreviso, el Conde Don Antonio Ximénez de Urrea se erigió como árbitro en la toma de decisiones, estableciendo las condiciones que regularían el uso de estos pastos. Fruto de aquel acuerdo ancestral quedó fijado el pago de un canon consistente en tres gallinas y ochenta sueldos jaqueses, símbolo del pacto alcanzado entre las partes.

Una tradición viva

Siguiendo la tradición, los representantes de Mesones realizaron en primer lugar la entrega de las gallinas en la Residencia Nuestra Señora de Rodanas, manteniendo vivo uno de los gestos más singulares de este acuerdo histórico. Posteriormente, se llevó a cabo la entrega simbólica de 71 céntimos, cantidad que corresponde en la actualidad al importe establecido en aquel pacto ancestral.

Desde el Ayuntamiento de Épila se quiere agradecer al pueblo de Mesones y a todos sus vecinos su compromiso y respeto por la historia, manteniendo viva una tradición que forma parte del patrimonio cultural inmaterial del territorio. Asimismo, se desea que este acuerdo histórico continúe perdurando durante muchos años más, como símbolo de identidad, memoria colectiva y convivencia entre municipios.