TALLER Y HOGUERA DE SAN ANTÓN
Morata promueve citas culturales y participativas para todas las edades
La Crónica de Valdejalón
Durante el fin de semana del 16 y 17 de enero se desarrollaron en Morata de Jalón varias actividades de carácter participativo y cultural dirigidas a distintos públicos. El viernes hubo un taller de chapas en el que los niños y niñas elaboraron sus propias piezas a partir de material reciclado, una actividad orientada a fomentar la creatividad, la imaginación y la reutilización de recursos.
El sábado 17 se celebró la tradicional hoguera de San Antón que, pese a la incertidumbre inicial provocada por el tiempo, pudo llevarse a cabo con normalidad. Vecinos y vecinas se reunieron en torno al fuego para compartir una tarde-noche de convivencia en un ambiente cercano y participativo.
Las actividades se enmarcaron dentro de una programación cultural, que incluyó nuevas citas, como la décima edición de Morata en Verso y la hoguera de San Babil, reforzando la vida comunitaria y el sentimiento de pertenencia en el municipio.
- Un apagón en el centro de Zaragoza obligará a cerrar siete restaurantes en hora punta: "Deja sin comida a cientos de personas"
- La aragonesa Lidia Ruba descarta regresar al Dakar: 'Después de esto, yo no quiero volver
- Los puntos calientes de la tractorada en Zaragoza: las calles y accesos más afectados este viernes
- Las negociaciones por Agada y Puric y todo lo que Txema Indias y el Real Zaragoza se juegan con sus fichajes
- La asistencia al Casademont Zaragoza-Valencia fue la sexta más alta de la historia de la Euroliga
- Una afectada por el cerrojazo de WiZink en Zaragoza: 'Me veo sin trabajo, con una hipoteca y una niña. Absolutamente desamparada
- El excapitán del Real Zaragoza que rescinde en China y será rival en Segunda
- Una masiva manifestación en Zaragoza cierra la huelga educativa: 'Va a la concertada dinero público de nuestros bolsillos