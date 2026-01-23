Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TALLER Y HOGUERA DE SAN ANTÓN

Morata promueve citas culturales y participativas para todas las edades

Los niños se apuntaron al taller de chapas.

Los niños se apuntaron al taller de chapas. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Morata de Jalón

Durante el fin de semana del 16 y 17 de enero se desarrollaron en Morata de Jalón varias actividades de carácter participativo y cultural dirigidas a distintos públicos. El viernes hubo un taller de chapas en el que los niños y niñas elaboraron sus propias piezas a partir de material reciclado, una actividad orientada a fomentar la creatividad, la imaginación y la reutilización de recursos.

Hoguera de San Antón en Morata de Jalón. | SERVICIO ESPECIAL

Hoguera de San Antón en Morata de Jalón. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado 17 se celebró la tradicional hoguera de San Antón que, pese a la incertidumbre inicial provocada por el tiempo, pudo llevarse a cabo con normalidad. Vecinos y vecinas se reunieron en torno al fuego para compartir una tarde-noche de convivencia en un ambiente cercano y participativo.

Noticias relacionadas

Las actividades se enmarcaron dentro de una programación cultural, que incluyó nuevas citas, como la décima edición de Morata en Verso y la hoguera de San Babil, reforzando la vida comunitaria y el sentimiento de pertenencia en el municipio.

