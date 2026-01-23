Un mural para reivindicar la igualdad en el deporte

En diciembre de 2025 se ha pintado un mural de 8x2,30m con la temática de la mujer en el deporte en el contexto del municipio de Calatorao. Para ello, tres pintores y profesores de la Universidad de Zaragoza han realizado el encargo. Mediante un proyecto de transferencia, Víctor Ligorred, Nora Ramos y Víctor Solanas han dejado su impronta nuevamente.

El mural está hecho en escala de grises, imitando las distintas texturas y tonalidades que la piedra de Calatorao que alcanza según su acabado. En él se muestra el skyline de la localidad, con su castillo e iglesia, así como con las casas alrededor de este núcleo de interés, la vega del río Jalón, el monte Puyalón, así como una pared vertical para la escalada.

Dispuestas por el espacio, siete deportistas que representan aquellas disciplinas que son practicadas por las mujeres en Calatorao de manera amplia. Aparecen silueteadas en blanco sobre el fondo descrito, integrándose en él. Recuerdan a los héroes griegos, pero ahora en versión femenina. No como cariátides, no sujetan nada, libres, deportistas, protagonistas de su tiempo. También, dialogan deportes tradicionales con deportes modernos que son practicados en la actualidad por mujeres de la localidad. Así se han representado: lanzamiento de bola, lanzamiento de barra, petanca, fútbol, natación, frontón y escalada. Un silueteado que las sumerge dentro del paisaje y que las integra en los colores de la piedra negra, lo más característico de esta noble tierra.

‘Inclusión y deporte’

Ya en diciembre del año anterior, en 2024,se pintó un mural de 9x2,50m con la temática de la inclusión y el deporte. En él se representó en grandes dimensiones la palabra Inclusión y dentro de cada letra se pintaron distintos deportistas. Disciplinas practicadas por distintas personas con discapacidades o deportes inclusivos, como la hípica, donde hombre y mujer compiten en igualdad de condiciones. El ciego que corre con su compañero guía, baloncesto en silla de ruedas, fútbol, esgrima o atletismo en relevos mixtos. La composición se cierra con una serie de pictogramas con estos deportes y otros, como natación, esquí que son practicados por cualquier persona.

Un mural que acerca tanto la inclusión social y racial, como la igualdad entre hombres y mujeres y la inclusión a su vez de las personas discapacitadas a las disciplinas deportivas.