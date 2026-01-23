Los niños reciben una visita especial

Unos días antes de la celebración de la Navidad, Alpartir recibió una visita muy especial dedicada a los más pequeños, con la presencia del elfo de Papá Noel y del cartero real, quienes acudieron para recoger las cartas y compartir un rato con los niños.

Durante la actividad, los asistentes pudieron entregar sus cartas, conversar sobre sus deseos navideños y recibir caramelos. Además, se realizaron numerosas fotografías que sirvieron como recuerdo de una jornada llena de ilusión y alegría para las familias.

La iniciativa contó con una notable participación y fue muy bien acogida por los niños, que disfrutaron de una experiencia especial en los días previos a la Navidad.