JORNADA FAMILIAR PRENAVIDEÑA EN ALPARTIR
Los niños reciben una visita especial
La Crónica de Valdejalón
Unos días antes de la celebración de la Navidad, Alpartir recibió una visita muy especial dedicada a los más pequeños, con la presencia del elfo de Papá Noel y del cartero real, quienes acudieron para recoger las cartas y compartir un rato con los niños.
Durante la actividad, los asistentes pudieron entregar sus cartas, conversar sobre sus deseos navideños y recibir caramelos. Además, se realizaron numerosas fotografías que sirvieron como recuerdo de una jornada llena de ilusión y alegría para las familias.
La iniciativa contó con una notable participación y fue muy bien acogida por los niños, que disfrutaron de una experiencia especial en los días previos a la Navidad.
