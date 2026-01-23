Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tractorada ZaragozaRober GonzálezDatos AzcónAyuso discotecaPichi AlonsoDebate El Periódico
instagramlinkedin

JORNADA FAMILIAR PRENAVIDEÑA EN ALPARTIR

Los niños reciben una visita especial

Los más pequeños pudieron entregar sus cartas y compartir un rato con el elfo de Papá Noel y del cartero real.

Los más pequeños pudieron entregar sus cartas y compartir un rato con el elfo de Papá Noel y del cartero real. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Alpartir

Unos días antes de la celebración de la Navidad, Alpartir recibió una visita muy especial dedicada a los más pequeños, con la presencia del elfo de Papá Noel y del cartero real, quienes acudieron para recoger las cartas y compartir un rato con los niños.

Durante la actividad, los asistentes pudieron entregar sus cartas, conversar sobre sus deseos navideños y recibir caramelos. Además, se realizaron numerosas fotografías que sirvieron como recuerdo de una jornada llena de ilusión y alegría para las familias.

Noticias relacionadas

La iniciativa contó con una notable participación y fue muy bien acogida por los niños, que disfrutaron de una experiencia especial en los días previos a la Navidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un apagón en el centro de Zaragoza obligará a cerrar siete restaurantes en hora punta: "Deja sin comida a cientos de personas"
  2. La aragonesa Lidia Ruba descarta regresar al Dakar: 'Después de esto, yo no quiero volver
  3. Los puntos calientes de la tractorada en Zaragoza: las calles y accesos más afectados este viernes
  4. Las negociaciones por Agada y Puric y todo lo que Txema Indias y el Real Zaragoza se juegan con sus fichajes
  5. La asistencia al Casademont Zaragoza-Valencia fue la sexta más alta de la historia de la Euroliga
  6. Una afectada por el cerrojazo de WiZink en Zaragoza: 'Me veo sin trabajo, con una hipoteca y una niña. Absolutamente desamparada
  7. El excapitán del Real Zaragoza que rescinde en China y será rival en Segunda
  8. Una masiva manifestación en Zaragoza cierra la huelga educativa: 'Va a la concertada dinero público de nuestros bolsillos

El tiempo en Pinseque: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Pinseque: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Pina de Ebro: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Pina de Ebro: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Pedrola: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Pedrola: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

Jesús Ramírez, entrenador del Casademont Zaragoza: "Cojo la parte positiva, la carga física no está ahí"

Jesús Ramírez, entrenador del Casademont Zaragoza: "Cojo la parte positiva, la carga física no está ahí"

El tiempo en La Muela: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en La Muela: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Monzón: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Monzón: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

Amaia Salamanca y Eduardo Noriega promocionan Zaragoza en Fitur, la ciudad "donde todo sucede"

Amaia Salamanca y Eduardo Noriega promocionan Zaragoza en Fitur, la ciudad "donde todo sucede"

El tiempo en Monreal del Campo: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Monreal del Campo: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero
Tracking Pixel Contents