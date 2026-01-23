CONCIERTO EN LA IGLESIA DE RUEDA DE JALÓN
El nuevo año se estrena con música
La Crónica de Valdejalón
Rueda de Jalón
La Asociación Cultural Laudística de Alhama de Aragón ofreció un maravilloso concierto de Año Nuevo el domingo 4 de enero en la iglesia parroquial de Santa Ana.
Tocaron temas muy variados, tanto clásicos como folclore, e incluso alguna canción de banda sonora de películas. A estos músicos fabulosos les acompañaba la bilbilitana Marisol Moreno, que puso en pie a los asistentes con su voz prodigiosa.
El maestro de ceremonias fue Pascual Aguilar, que presentó el acto con la majestuosidad que requería.
