El nuevo año se estrena con música

La Asociación Cultural Laudística de Alhama de Aragón ofreció un maravilloso concierto de Año Nuevo el domingo 4 de enero en la iglesia parroquial de Santa Ana.

Tocaron temas muy variados, tanto clásicos como folclore, e incluso alguna canción de banda sonora de películas. A estos músicos fabulosos les acompañaba la bilbilitana Marisol Moreno, que puso en pie a los asistentes con su voz prodigiosa.

El maestro de ceremonias fue Pascual Aguilar, que presentó el acto con la majestuosidad que requería.