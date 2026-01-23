La OCIC, un pilar clave en la defensa de los derechos de los ciudadanos

La Oficina Comarcal de Información al Consumidor de Valdejalón (OCIC), con sede en La Almunia, continua con su labor de asesoramiento gratuito a la población ante el aumento de consultas sobre telecomunicaciones, suministros y comercio electrónico entre otras.

Este servicio, que se puso en marcha el 3 de junio de 2024 con personal propio, se ha consolidado como un pilar fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos de los 17 municipios de la comarca. A través de su oficina central, la entidad busca dar respuesta a una realidad de mercado cada vez más compleja.

La OCIC es un servicio que permite a los vecinos de toda la Comarca de Valdejalón acceder a asesoramiento sobre sus reclamaciones sin necesidad de desplazarse a la capital aragonesa. De hecho, durante el año 2025 la oficina realizó 266 atenciones y, si desglosamos por municipios vemos que de Almonacid se realizaron cuatro atenciones; 102, de La Almunia; tres, de Alpartir; 86, de Calatorao; dos, de Chodes; 24, de Épila; 9, de Lucena; tres, de Lumpiaque; 13, de La Muela; uno, de Plasencia; y 19, de Ricla.

Las telecomunicaciones, en cabeza

Los sectores con mayor número de reclamaciones se corresponden en primer lugar a telecomunicaciones seguido por turismo, energía eléctrica, seguros, comercio electrónico y automoción entre otros, tal como nos indica Ana, la persona que atiende el servicio.

Cada vez son más las personas que contactan con la oficina para la resolución de sus quejas, donde se realiza la mediación con las empresas y en otras ocasiones se han derivado al Arbitraje de consumo, dirección general de consumo, servicio provincial y juzgado. Resultando la mayoría de ellas satisfactorias para el ciudadano.

Alertas ante fraudes y estafas

El inicio de 2026 ha estado marcado por el inicio de fraudes y estafas por internet, que afecta especialmente a la población de mayor edad en los núcleos rurales, desde la OCIC Valdejalón recomienda a la población que, si les llaman por teléfono, reciben algún correo electrónico o mensaje al móvil, nunca deben dar sus datos personales, números de cuenta, claves de ningún tipo, pinchar en ningún enlace.

Los ciberdelincuentes se hacen pasar por bancos y por otras empresas para poder engañarles y debemos ser cautelosos. Y sobre todo desconfiar cuando dicen que es urgente lo que tienes que hacer por la razón que sea.

Ante la duda que usted tenga, sea usted el que contacte con su empresa por los cauces que ha utilizado siempre.

Cómo contactar y pedir cita previa en la oficina comarcal UBICACIÓN: avenida María Auxiliadora, 2 de La Almunia de Doña Godina HORARIO DE ATENCIÓN: de lunes a viernes, de 8.00 a 9.00 horas y de 13.00 a 15.00 horas. CITA PREVIA POR TELÉFONO: 976 60 55 55 CITA PREVIA POR MAIL: consumo@valdejalon.es