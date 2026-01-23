El Palacio del Conde de Aranda en Épila luce en todo su esplendor

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Épila continúa trabajando de manera firme para poner en valor el patrimonio histórico y reforzar las señas de identidad del municipio. En este compromiso con la conservación, protección y difusión del legado cultural se enmarca el reciente proyecto de iluminación de las fachadas del Palacio del Conde de Aranda.

Esta actuación supone mucho más que una mejora técnica del sistema de iluminación. La nueva instalación realza la belleza arquitectónica del edificio, potencia su presencia en el entorno urbano y pone en valor el significado histórico y patrimonial de uno de los monumentos más emblemáticos de la localidad. Gracias a esta intervención, el palacio adquiere una nueva dimensión visual durante las horas nocturnas, convirtiéndose en un referente aún más destacado para vecinos y visitantes.

El proyecto ha sido desarrollado con la máxima sensibilidad y respeto patrimonial, cuidando cada detalle desde su concepción hasta su ejecución. Se trata de un trabajo conjunto en el que han participado distintos profesionales especializados, contando en todo momento con la supervisión y conformidad del área de Patrimonio, lo que ha permitido garantizar una intervención plenamente respetuosa con la historia y la arquitectura original del edificio.

Noticias relacionadas

Desde la Concejalía de Cultura, con Sara Guerrero como responsable, se sigue apostando por actuaciones que protejan, dignifiquen y acerquen el patrimonio histórico a la ciudadanía, entendiendo la cultura como un eje fundamental de identidad, memoria y futuro. Iniciativas como esta reflejan el compromiso municipal con la puesta en valor de los bienes patrimoniales, haciendo que nuestro patrimonio siga brillando con luz propia.